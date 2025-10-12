Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak, yaşanan kuraklık nedeniyle ekim ayı ortalamalarına göre son 4 yılın en düşük debisine geriledi. Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, ırmağın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde debi, geçen yıl ekimde saniyede 4,35 metreküp iken, bu yıl 3,11 metreküpe düştü. Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde ise debi, geçen yıl ekimde saniyede 7,8 metreküp iken bu yıl 5,86 metreküp olarak ölçüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kartal, küresel ısınmanın en büyük etkilerinden birinin kuraklık olduğunu vurguladı. Kartal, “Yağış ortalamasının azalmasıyla ırmak, göl ve dere gibi su kaynaklarımızda ciddi düşüşler gözlemliyoruz. Bu durum, hem ülkemiz hem de bölgemiz için büyük alarm veriyor. Su kaynaklarının azalması tarımsal faaliyetleri, içme suyunu ve günlük yaşamı doğrudan etkiliyor” dedi.

Kartal, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımının da sorunu derinleştirdiğine dikkat çekerek, vatandaşların ve tarım sektörünün su kullanımında daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

1355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak, Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğup Samsun’un Bafra Burnu’ndan Karadeniz’e dökülüyor. Nehir, Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk barajları gibi çok sayıda baraj ile sulama ve enerji amaçlı kullanılıyor.

Kuraklığın devam etmesi halinde, nehrin hem ekosistemi hem de bölgedeki tarımsal ve içme suyu kaynakları üzerinde ciddi baskı yaratabileceği ifade ediliyor.