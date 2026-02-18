Manisa’nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, yarım asırlık çam ağacının devrilmesine neden oldu. Ağacın cadde üzerine yan yatmasıyla yol geçici olarak ulaşıma kapandı.

Yol iki saatlik müdahale ile açıldı

Olay, gece saatlerinde Yenice Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi’nde, Kongre Parkı önünde gerçekleşti. Kongre Parkı ile Adliye Sarayı arasında bulunan yaklaşık 50 yıllık çam, fırtınanın etkisiyle kökünden devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Cadde, güvenlik önlemleri kapsamında geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Alaşehir Belediyesi ekipleri olay yerine iş makineleriyle gelerek devrilen ağacı kontrollü şekilde parçalayarak kaldırdı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından cadde temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Can ve mal kaybı olmadı

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.