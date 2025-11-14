Son Mühür- Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yarın itibarıyla birçok eski tarihli akıllı telefona güncelleme desteğini kesiyor.

Şirket, yeni eklenen özelliklerin eski cihazlarda donanım yetersizliği nedeniyle sorun yarattığını belirterek 2016 yılında piyasaya çıkan modelleri kapsam dışı bırakma kararı aldı.

İlk aşamada güncelleme yok, ardından erişim tamamen kapanacak

Karara göre bu modeller öncelikle yeni güncellemeleri alamayacak. Bir süre sonra cihazlar, güncelleme yapılmadığı için uygulamayı tamamen açamaz hale gelecek. Böylece WhatsApp’a erişim tamamen kesilecek.

Karardan yüzlerce telefon modeli etkilenecek

Güncelleme desteğinin kesilmesiyle birlikte yüzlerce model kapsam dışı kalacak. En çok kullanılan popüler cihazlar ise şu şekilde sıralandı:

Destek kesilecek Android modelleri

Huawei Mate 9 Pro,

Samsung Galaxy S7,

Xiaomi Mi Note 2,

HTC 10 evo,

Sony Xperia XZ,

Xiaomi Mi 5 Pro,

Samsung Galaxy C9 Pro,

Destek kesilecek iOS modelleri

iPhone 6,

iPhone 6s.