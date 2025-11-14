Çip dağıtıcısı Fusion Worldwide’ın Başkanı Tobey Gonnerman, büyük veri merkezi şirketlerinin artık yeterli DDR5 çip bulmakta zorlandığını belirterek, birçok müşterinin bu kıtlığı kabullenmek zorunda kaldığını ifade etti. Samsung’un 32 GB DDR5 modülleri Eylül ayında 149 dolarken Kasım’da 239 dolara çıktı. 16 GB DDR5 modülleri yüzde 50 artışla 135 dolara, 128 GB DDR5 modülleri ise yüzde 50 zamla 1.194 dolara ulaştı. 64 GB ve 96 GB kapasiteli modüllerde de fiyatlar yüzde 30 oranında yükseldi. 16 GB DDR5 modüllerinin fiyatı yüzde 50 artışla 135 dolara yükseldi; 128 GB DDR5 modülleri ise yüzde 50 zamla 1.194 dolara ulaştı. 64 GB ve 96 GB kapasiteli DDR5 modüllerinde de fiyat artışı yüzde 30 olarak kaydedildi.

Bellek tedarikindeki sıkıntı o kadar ciddi bir noktaya geldi ki birçok şirket stok yapma yarışına girdi. Çin’in önde gelen sözleşmeli çip üreticisi SMIC, bellek krizinin diğer çip siparişlerini de geciktirdiğini açıkladı. Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise artan bellek maliyetlerinin cihaz üretim giderlerini yükseltmeye başladığını bildirdi.

Fiyatlara zam gelecek

Son yıllarda yapay zekâ çiplerinde rakiplerinin gerisinde kalan Samsung, bellek alanındaki güçlü konumunu kullanarak fiyatlama avantajını artırdı. KB Securities analisti Jeff Kim, Samsung'un pazar gücünün artık SK Hynix ve Micron'un önüne geçtiğini belirtiyor. TrendForce analisti Ellie Wang ise, Samsung'un Ekim-Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 arasında artırabileceğini, bunun sektör ortalaması olan yüzde 30’un oldukça üzerinde bir artış olduğunu ifade ediyor.