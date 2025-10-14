Victoria's Secret Fashion Show 2025, New York’ta 15 Ekim gecesi düzenlenecek ve Türkiye saatiyle 16 Ekim sabahı 02.00’de başlayacak. Bu yıl defile, hem klasikleşmiş süpermodelleri hem de yeni kuşak isimleri bir araya getiriyor. Gösteri, Victoria’s Secret Türkiye’nin resmi Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Türk oyuncu Özgü Kaya da özel davetli olarak etkinliğe katılacak.

Victoria Secret Show'un sürprizleri

Defilede Adriana Lima, Lily Aldridge, Candice Swanepoel, Joan Smalls gibi dünyaca ünlü modellerle birlikte sektöre yeni adım atan başarılı isimler de yer alacak. Ayrıca şovda Missy Elliott, Karol G, TWICE ve Madison Beer gibi ünlü müzik sanatçıları da sahne alacak. Bu yılki temada kapsayıcılık ve yenilikçilik öne çıkıyor. Moda ve şov dünyasındaki bu büyük etkinlik, uzun bir aradan sonra yeniden moda tutkunlarını bir araya getirecek

Bu yılın teması

2025 Victoria's Secret Fashion Show’un teması çeşitlilik, kapsayıcılık ve modern feminenlik olacak. Bu yılki defilede markanın klasik ihtişamı ve gösterişli podyum tasarımları, yeni nesil modellere ve cesur moda anlayışına odaklanıyor. Şovda klasik melek kanatları, şaşırtıcı aksesuarlar ve ışıltılı koleksiyonlarla birlikte markanın modada benimsediği yenilikçi çizgi de öne çıkacak.

2025 teması, sektörün deneyimli süpermodelleriyle yeni kuşak temsilcilerini aynı podyumda buluşturacak. Moda şovunun ana odağı, farklı beden tipleri ve kökenlerden gelen modellerle çeşitliliğin kutlanması ve izleyicilere ilham veren bir atmosfer sunmak olacak. Ayrıca, defilede yer alan konsept koleksiyonlarda dantel, saten ve zarif detaylar vurgulanacak; rahatlık ve şıklık bir araya gelecek.

Yeni tema, Victoria’s Secret’ın yıllardır süren gösterişli geleneğini korurken, günümüz modasının kapsayıcı ve yenilikçi yüzünü de güçlü şekilde yansıtacak. Podyumda sahne alan modeller ve konuk sanatçılar, yaratıcı performanslar ve göz alıcı kostümlerle defileyi unutulmaz bir moda şölenine dönüştürecek.