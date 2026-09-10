Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması heyecanı 10 Eylül Perşembe günü oynanacak ilk hafta mücadeleleriyle start alıyor. Günün en çok dikkat çeken karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe, İtalyan devi Roma'yı kendi sahasında konuk ederek Avrupa maratonuna giriş yapacak. Devler Ligi'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli liglerinde de yeşil saha heyecanı televizyon ekranlarından naklen yaşanacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, AKŞAM HANGİ KANALLARDA YAYINLANACAK?

Günün öne çıkan futbol müsabakaları özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ekseninde şekilleniyor. Hollanda temsilcisi PSV evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i ağırlarken, İngiliz devi Manchester United ise sahasında Azerbaycan temsilcisi Sabah Bakü ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT ve tabii Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

FENERBAHÇE - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe, organizasyonun açılış haftasında İtalya temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Chobani Stadı’nda oynanacak dev mücadele bu akşam saat 19.45'te başlayacak. İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

10 EYLÜL 2026 PERŞEMBE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

10 Eylül Perşembe akşamı oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayınlanacağı kanallar şu şekilde:

19:45 PSV - Shakhtar Donetsk (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor

19:45 Fenerbahçe - Roma (UEFA Şampiyonlar Ligi) - TRT 1

22:00 Como - Leipzig (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor 2

22:00 Bayern Münih - Bodo Glimt (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor

22:00 Slavia Prag - Lens (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor 3

22:00 Manchester Utd - Sabah Bakü (UEFA Şampiyonlar Ligi) - tabii Spor 1

22:15 Estrela - Braga (Portekiz Liga NOS) - Bein Sports 4

YARIN (11 EYLÜL CUMA) KİMİN MAÇI VAR?

Bugünkü maçların ardından Cuma günü futbol heyecanı Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa liglerindeki karşılaşmalarla devam edecek. İşte 11 Eylül Cuma gününün maç takvimi:

15:30 Imisli - Neftçi Bakü (Azerbaycan Premier Ligi) - CBC Sport

18:25 Al Qadsiah - Al Ettifaq (Suudi Arabistan Pro Lig Çeyrek Final) - S Sport Plus

19:30 Nürnberg - Hannover 96 (Almanya Bundesliga 2) - S Sport Plus

20:00 Sarıyer - Bandırmaspor (Trendyol 1. Lig) - TRT Spor

20:00 Beşiktaş - Erzurumspor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1

21:00 Al Ahli - Al Hazem (Suudi Arabistan Pro Lig) - HT Spor

21:30 Union Berlin - Schalke 04 (Almanya Bundesliga) - S Sport Plus

21:45 Stenhousemuir - Hearts (İskoçya Kupası Çeyrek Final) - S Sport Plus

21:45 Venezia - Fiorentina (İtalya Serie A) - S Sport 2

21:45 Rennes - Marsilya (Fransa Ligue 1) - Bein Sports 3

22:00 Sevilla - Valencia (İspanya La Liga) - S Sport