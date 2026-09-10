Trabzon'daki törende müjdeyi duyuran Bakan Murat Kurum, üretilen yeni konutların piyasa şartlarının çok altında bedellerle vatandaşa kiralanacağını ilan etti. Kiralık İstanbul konutları projesinde ilk etap için takvim netleşirken, hak sahipleri kura çekimiyle yeni adreslerine adım atacak.

Sistem üçer yıllık döngülerle işleyecek. Sözleşmesi biten kiracılar tahliye edilecek, bakımdan geçen daireler yeni talihlilere açılacak. İlk anahtarlar ekim ayında Cumhurbaşkanı tarafından teslim edilecek.

Kiralık İstanbul konut başvuruları ne zaman başlayacak?

İstanbul'da dar gelirli aileler için hazırlanan kiralık konut projesinde ilk etap başvuruları 14 - 25 Eylül 2026 tarihleri arasında toplanacak. Müracaatların tamamlanmasının ardından ekim ayında kura çekimi yapılacak ve ilk etapta hak kazanan 1.071 aile yeni yuvasına taşınacak.

Bakanlık, geçen yıl temeli atılan projede inşaatları hızla bitirerek teslim aşamasına getirdi. Başvuru sürecinde adaylardan hiçbir nam altında işlem bedeli kesilmeyecek. Takvim resmen işliyor.

Kiralık sosyal konut fiyatları ve oda seçenekleri neler?

Projede aylık kira bedelleri 10 bin liradan başlarken dairenin büyüklüğüne göre kademeli olarak yükseliyor. Ailedeki fert sayısına göre tahsis edilecek konutların fiyat tarifesi şu şekilde sıralanıyor:

Konut tipi Başlangıç kirası Kiralama süresi 1+1 daire 10.000 TL 3 yıl 2+1 daire 12.000 TL 3 yıl 3+1 daire 15.000 TL 3 yıl 4+1 daire 18.000 TL 3 yıl

Fahiş fiyat artışlarına set çekilecek. Piyasa nefes alacak.

Sosyal konut başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Kiralık konut müracaatları e-Devlet kapısı üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sunduğu Konut / İşyeri Başvuru sekmesinden online olarak tamamlanacak. Şahsen veya posta yoluyla gelen müracaatlar işleme alınmayacak.

Projeye müracaat edecek adayların 18 yaşını doldurmuş ve evli olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması ve en az bir yıldır kesintisiz İstanbul'da oturması kuralı aranıyor. Son bir yıllık hane halkı aylık net gelirinin ise 100 bin lirayı aşmaması şart koşuluyor. Kriterler tavizsiz uygulanacak.