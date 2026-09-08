Son Mühür- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü İzmir’in dört bir yanında düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

İzmir Valiliği, sabaha karşı başlayıp gece yarısına kadar devam edecek olan kutlama programının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Zafer yürüyüşü ile başlayacak

Kutlama programının ilk adresi Basmane olacak. Saat 09.00’da Basmane Polis Merkezi önünde toplanacak olan kortej, Anafartalar Caddesi boyunca ilerleyerek Cumhuriyet Meydanı’na kadar "Zafer Yürüyüşü" gerçekleştirecek.

Saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekilecek.

Tarihi canlandırma Konak’ta

Programın en anlamlı anlarından biri saat 10.30’da Konak Atatürk Meydanı’nda yaşanacak. Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilecek bayrak töreninde, atlı askerler İzmir’in kurtarılışını temsili olarak yeniden canlandıracak.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Süvari Birlik Komutanı’na Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim ederken; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da birlik komutanına plaket verecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören saat 11.15’te

Resmi tören programı saat 11.15’te Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Protokol üyelerinin alana girişiyle başlayacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın konuşmasının ardından, "Milli Vefa Pedalı" etkinliği doğrultusunda Ankara Anıtkabir’den yola çıkarılan Türk bayrağı, bisikletçiler tarafından Vali Elban’a teslim edilecek. Tören, halk oyunları ve bando gösterileriyle tamamlanacak.

Gündoğdu semalarında Solo Türk gösterisi

Atlı ekiplerin saat 17.00’de Kordon’da gerçekleştireceği yürüyüşün ardından gözler gökyüzüne çevrilecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu Solo Türk, saat 18.00 - 18.40 arasında Gündoğdu Meydanı’nda uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

Akşam saat 20.15’te ise Konak Pier önünden başlayıp Gündoğdu Meydanı’na devam edecek olan fener alayı yürüyüşü düzenlenecek.

Bando konserleri nerelerde olacak?

Kutlamalar çerçevesinde askeri bandolar da kentin farklı noktalarında sahne alacak:

18.00: Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu – Konak Atatürk Meydanı

18.00: Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu – Balçova Agora AVM

18.30: Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı – Gaziemir Optimum AVM