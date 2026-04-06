Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in köklü gastronomi tarihini ve binlerce yıllık sofra kültürünü koruma altına almayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırılacak olan "İzmir Mutfak Müzesi" için hazırlıklarını hızlandırdı. Kültürpark’ın simge yapılarından Göl Gazinosu’nda hayat bulacak olan müzenin ön gösterimi niteliğindeki “Açılışa Doğru” sergisi, kentin lezzet mirasını bugünden ziyaretçilerle buluşturmaya başladı.

İzmir’in sofra mirası Göl Gazinosu’nda yeniden canlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin ve Türkiye’nin zengin mutfak envanterini gelecek nesillere aktarmak amacıyla vizyoner bir projeye imza atıyor. Kurulum süreci devam eden İzmir Mutfak Müzesi, geleneksel mutfak gereçlerinden tozlu raflarda kalmış unutulmuş tariflere, geçmişin özgün beslenme alışkanlıklarından gıda sanayisinin gelişimine kadar çok geniş bir perspektifi kapsıyor. Kültürpark Göl Gazinosu ev sahipliğinde kapılarını aralayan “Açılışa Doğru” sergisi, müzenin kurgusunu ve içeriğini meraklılarına tanıtmayı amaçlıyor. 31 Aralık tarihine kadar ziyarete açık kalacak olan serginin küratörlüğünü, İzmir mutfağına dair derin araştırmalarıyla tanınan koleksiyoncu ve yazar Nejat Yentürk üstleniyor. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı ile APİKAM Danışmanı Aybala Yentürk’ün koordinasyonunda yürütülen bu özel çalışma; hafta içi 09.00-17.00, cumartesi günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında keşfedilebilecek.

Koleksiyonerlerin bağışlarıyla büyüyen bir gastronomi hafızası

İzmir Mutfak Müzesi, gastronomi dünyasının saygın isimleri Gökçen Adar, Priscilla Mary Işın ve Nejat Yentürk gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda özel koleksiyonerin bağışlarıyla zenginleşen devasa bir arşive sahip. Sergide bu değerli koleksiyonlardan özenle seçilmiş parçalar sunulurken, müzenin sadece bir sergi alanı değil aynı zamanda yaşayan bir hafıza merkezi olması hedefleniyor. Geleneksel tariflerin korunması ve mutfak kültürünün özgünlüğünü yitirmemesi adına bir kale görevi görecek olan müze, İzmir’in dünyaya ihraç ettiği lezzetlerin hikayesini de belgeleriyle ortaya koyacak. Bağışçılar ve uzmanların katkılarıyla şekillenen bu yapı, kentin gastronomi turizmine de yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Müzenin misyonu: İklim krizinden sürdürülebilir tarıma

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri de geçmişin mirasını modern dünyanın sorunlarıyla harmanlaması oluyor. İzmir Mutfak Müzesi, yalnızca nostaljik bir yolculuk sunmakla kalmayıp, günümüzün ve yarının en büyük tehditlerini de odağına alıyor. Müze bünyesinde; küresel iklim krizi, azalan su kaynakları, tarımsal üretimdeki daralma ve endüstriyel gıdalara karşı artan endişeler gibi kritik meseleler derinlemesine ele alınacak. Biyoçeşitlilik kaybı nedeniyle yok olma tehlikesi altındaki yemek türleri ve yerel tohumların önemi, müzenin eğitim ve farkındalık çalışmalarının temelini oluşturacak. Böylece İzmir Mutfak Müzesi, hem bir tarih müzesi hem de sürdürülebilir yaşamın savunucusu olan bir platform kimliğiyle hizmet verecek.