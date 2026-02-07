Son Mühür/ Müslüm Karaaslan- 6 Şubat 2023’te Türkiye’yi derinden sarsan ve “asrın felaketi” olarak anılan Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden binlerce yurttaşımız ülke genelinde törenlerle anıldı.

Adıyaman’daki İsias Oteli’nde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinde yer alan 35 KKTC’li sporcu öğrencilerin yanı sıra, öğretmen ve veliler için Gazimağusa’da Mağusa Kabristanlığı’nda anma töreni düzenlendi.

Ardında da Gazimağusa Polatpaşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Anma törenine KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve depremde yakınlarını yitiren acılı aileler katıldı.

Şampiyon Melekleri çok seviyoruz

Duygusal anların yaşandığı törende çocuklarını ve yakınlarını yitiren aileler gözyaşlarını tutamazken, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman acılı ailelerle tek tek kucaklaşıp acılarını paylaştı.

Depremde kızı Selin Karakaya’yı yitiren Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı DAÜ Öğretim Görevlisi Ruşen Yücesoylu Karakaya, gözyaşları arasında kısa bir konuşma yaparak, “Söylenecek bir şey yok. Şampiyon Melekleri, çok ama çok seviyoruz. Beyaz balonları adalet ve sevgi yolunda şampiyonlarımız için bırakıyoruz” dedi. Başkan Karakaya’nın konuşmasının ardından törene katılanlar hep birlikte ellerindeki beyaz balonları Şampiyon Melekler’e uçurdu.

Ne olmuştu?

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman’daki Grand İsias Otel yıkılarak, 72 cana mezar olmuştu. İsias Hotel’de konaklayan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 Kıbrıslı Türk sporcu, öğretmen ve aileler “Şampiyon Melekler” ve tur rehberleri enkaz altında kalmıştı.