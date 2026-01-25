Son Mühür- Haziran ayına kadar barışın sağlanamaması halinde 2.Dünya Savaşı'nın toplam süresini geride bırakacak olan Rusya-Ukrayna savaşı zorlu kış koşullarına rağmen hız kesmeden devam ediyor.

Katolik dünyasını ilk ABD kökenli lideri Papa XIV.Leo'nun gündeminde de Ukrayna topraklarında devam eden savaş vardı.



Papa Leo, Vatikan'da geleneksel haftalık Angelus duasının ardından yaptığı konuşmada, "Uzun süren çatışmalar... siviller için giderek daha ciddi sonuçlar doğuruyor" dedi.

Papa Leo, "Herkese bu savaşı sona erdirmek için çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

Daha önce de dikkat çekmişti...



Bugünkü konuşma, Papa Leo'nun Ukrayna'ya yönelik ilk mesajı değil.

Papa Leo'nun göreve geldiği 2025 Mayıs'ından beri Ukrayna konusunda düzenli olarak yaptığı barış ve ateşkes çağrılarının son halkası.

Daha önce de Angelus'ta Ukrayna halkına yakınlığını ifade etmiş, silahsızlanma, diyalog ve adil barış vurgusu yapmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırıları, özellikle enerji altyapısına yönelik vuruşlar nedeniyle Ukrayna'daki siviller kışın sert soğuklarında elektrik kesintileriyle baş başa bırakıyor.



