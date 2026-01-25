Son Mühür- Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in aralarında ordunun iki numaralı isminin de bulunduğu generallere yönelik tasfiye hareketi, Çin ordusunun savaş kabiliyetine zarar verebilir yorumlarına neden olmuştu.

Çin Savunma Bakanlığı,

''Çin silahlı kuvvetlerini yöneten Merkezi Askerî Komisyon’un başkan yardımcısı konumunda olan Zhang Youxia dışında, aynı komisyonda yer alan ve Ortak Kurmay Dairesi’ni yöneten Liu Zhenli'nin de soruşturma kapsamına alındığını duyurmuştu.



Bilgisizlikten kaynaklanan yorumlar...



Çin ordusunda yaşanan tasfiyeleri değerlendiren Şangay Üniversitesi öğretim üyesi Nurettin Akçay,

''Çin’de gerçekleşen askeri tasfiyelerle ilgili bence yanlış yorumlar yapılıyor. Tasfiyelerin Çin’in askeri ve savaş kabiliyetini azaltacağına dair yorumlar bilgisizlikten kaynaklanan yorumlar.

Çin’deki bazı üst düzey komutanlar ordu içerisinde özerk klikler oluşturmuş durumda. Ayrıca çoğu ciddi yolsuzluğa bulaşıp korkunç servetlere sahipler. Yine bu özerk kliklerin parti ve liderliğe bağlılıkları az. Tüm bunlar Tayvan hedefini de zayıflatıyor. Xi aslında orduyu zayıflatmıyor; ordu üzerindeki kişisel ve kolektif parti denetimini yoğunlaştırıyor.

Tüm bu sebeplerden dolayı ben Çin ordusunun daha güçlü bir komuta kademesine sahip olacağını düşünüyorum'' mesajı verdi.