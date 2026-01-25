Son Mühür- Venezuela'nın ardından Grönland krizinin bir şekilde tansiyonu düştü ancak şimdi tüm gözler komşumuz İran'a çevrildi.

Haziran ayında İsrail'la 12 gün savaşında hem İsrail'in hem de ABD uçaklarının bombalarına maruz kalan İran, 28 Aralık'tan bu yana ülkenin dört bir yanına yayılan protesto gösterileriyle zor günler geçiriyordu.

Trump'un talimatıyla bölgeye gelen Uss Abraham Lincoln uçak gemisiyle tansiyonun bir kez daha yükseldiği süreçte İran kanadından ilginç bir iddia geldi.



Tahran'a ses çıkartma mesajı...



İran Gazeteciler Birliği Başkanı Maşaallah Şemsolvaezin, El-Mayadin televizyonunda yayınlanan bir akşam programında,

Washington'un üçüncü bir taraf aracılığıyla Tahran'a İran tesislerine yönelik saldırılar düzenleyeceğini ve Tahran'ın bunları absorbe etmesi gerektiğini bildirdiğini açıkladı. Tahran'ın yanıtı Reuters aracılığıyla geldi ve herhangi bir saldırının tam ölçekli bir savaş ilanı olarak kabul edileceğini ve yanıtın bu temele dayanacağını belirtti.

Gazeteci Dursunoğlu da destekledi...



Yakın Doğu Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu da,

''ABD üçüncü bir ülke aracılığıyla İran'a özetle şu içerikte bir mesaj göndermiş: Biz sizin bazı tesislerinizi vuracağız siz karşılık vermeyin bu iş kapansın.

Habere göre İran'ın verdiği cevap da özetle şu olmuş: Herhangi bir saldırıyı topyekün savaş sayar ona göre cevap veririz.'' mesajı verdiğine dikkat çekti.