Son Mühür - ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 137’ye ulaştığını açıkladı. HRANA’nın paylaştığı bilgilere göre, ülke genelinde yaşanan olaylar kapsamında 27 bin 797 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında 208’i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 5 bin 137 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ajans, bir gün önce yayımladığı raporda ölü sayısını 5 bin 2 olarak duyurmuştu.

Bomba iddia 'sığınakta saklanıyor'

İran’daki gösteriler 28. gününe girerken, dini lider Ali Hamaney hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti. Üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin ABD kaynaklı olası bir saldırı riskinin arttığını değerlendirmesinin ardından Hamaney’in Tahran’da özel bir yeraltı sığınağına geçtiği öne sürüldü. Hükümete yakın iki kaynağın Iran International’a aktardığı bilgilere göre, söz konusu tesis birbirine bağlı tünellerden oluşan güçlendirilmiş bir yapı olarak tanımlanıyor.

Kaynaklara göre, dini liderin üçüncü oğlu Mesud Hamenei, liderlik ofisinin günlük işleyişini üstlenirken, hükümetin yürütme birimleriyle temaslarda da ana irtibat noktası haline geldi. İran'daki gösteriler devam ediyor İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik krizin derinleşmesiyle, Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Başkentte 8 Ocak’ta tırmanan gösteriler sırasında yaşanan olayların ardından yönetim internet erişimini kısıtlamıştı. İran Şehit ve Gaziler Vakfı Adli Tıp Kurumu’nun dün yaptığı açıklamada, protestolar sürecinde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 2 bin 427 kişinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik görevlileri ve siviller olduğu belirtilirken, 690 kişiyle ilgili ise detay paylaşılmadı. Gösteriler azalma eğilimine girse de, ABD’nin Virginia eyaletinde merkezli HRANA daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek can kaybı ve gözaltı sayılarını güncellemeyi sürdürüyor.