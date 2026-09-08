Son Mühür- Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırı, hakkındaki yolsuzluk suçlamasıyla zor günler geçiren İsrail Başbakanı Netanyahu için iktidarına can suyu oldu diyenleri haklı çıkartacak gelişmeler yaşanıyor.

Gösterilerle köşeye sıkışan Netanyahu, Hamas'ın saldırısı sonrası ipleri eline almış, Gazze'nin yüzde 90'ını yok eden soykırıma varan suçlara imza atmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun saldırıdan on gün önce uyarılmasına rağmen sessiz kalarak bu durumu siyasi yönden kullandığına dikkat çeken bir habere imza attı.

Ortadoğu konusunda en birikimli isimler arasında yer alan gazeteci Nevzat Çiçek,

''İsrail’de seçim öncesi büyük bomba patladı

Haaretz, seçim öncesi bombayı patlatmış'' hatırlatmasıyla yaşanan gelişmeleri mercek altına aldı.

Nevzat Çiçek'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle...



BAE'den gelen uyarı...



Birleşik Arap Emirlikleri, Netanyahu’yu arayıp 7 Ekim’den önce Hamas’ın saldırıya hazırlandığını söylemiş.

Haaretz’in iddiasına göre; Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Bin Zayed, 7 Ekim’den önce İsrail Başbakanı Netanyahu’yu aradı.

2023 yılının 7 Ekim’inden bir buçuk hafta önce, BAE Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed, Abu Dabi’den İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aradı ve onunla 45 dakika konuştu.

Korkunç bir şeye hazırlıklı olun...

O konuşmada, bin Zayed, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar’ın İsrail’e karşı büyük bir operasyon planladığını uyararak uyardı. Ellerinde net bilgi olduğunu, Yahya Sinvar’ın ‘büyük bir hamleye’ hazırlandığını söyledi. Hatta “Tüm sürprizlerin anasına, korkunç bir şeye hazırlıklı olun” cümlesini kullandı.

Bin Zayed, Netanyahu’ya durumu ciddiye almasını tavsiye etti.

Ancak şaşkınlığına rağmen, başbakan nispeten sakin bir tepki verdi. Netanyahu, değerlendirmesine göre Hamas’ın Batı Şeria bölgesinde faaliyet göstereceğini söyledi ve bin Zayed’i, İsrail’in her senaryoya hazır olduğu konusunda rahatlattı.

İsrail Başbakanı, her türlü senaryoya karşı hazır olduklarını söyledi.



Netanyahu kanadından yalanlama...



Haaretz, elinde görüşmenin ses kaydı olduğunu, hatta sürece şahit 3 yabancı ismin de yaşananları doğruladığını iddia ediyor. Netanyahu tarafıysa net dille yalanlıyor.

Hatırlanacağı üzere, Mısır’ın da 1 Ekim’de İsral’i ‘olağandışı bir şeye hazır olun’ diye uyardığı ortaya çıkmıştı.

İsrail’de şimdi tartışma şöyle

Büyük bir tehditten haberdar edilmiş bir başbakanın, uyarıları çekmecesine koymuş gibi göründüğü bir durum.



Neden kimseye bahsetmedi?



Netanyahu’yu seçim öncesi köşeye sıkıştıracak asıl husus ise İsrail Başbakanı’nın bu görüşmeden kimseye bahsetmemesi.

Neden olağanüstü bir seferberlik yok? Neden sınırda kitlesel bir takviye yok? Neden genel bir alarm yok? Neden güvenlik yetkilileri bilgilendirilmemiş olsun?