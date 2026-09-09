Gayrimenkul ve kira fiyatlarının küresel ölçekte rekor kırdığı bir dönemde, Singapur yönetiminin dar gelirli vatandaşları için uyguladığı barınma politikası dünya gündemine oturdu. Nüfusunun neredeyse tamamına yakınının kamu eliyle inşa edilen yapılarda oturduğu ülkede, ihtiyaç sahipleri için belirlenen sembolik kira tarifesi herkesi hayrete düşürdü. Yüksek milli geliriyle tanınan ada ülkesinin sunduğu bu imkan, arama motorlarında "Aylık 26 dolara ev nasıl kiralanıyor, tek şart nedir, sosyal konut başvurusu nasıl yapılıyor?" aramalarını hızla zirveye taşıdı.

SİNGAPUR HDB SOSYAL KONUT MODELİ NEDİR VE NASIL İŞLİYOR?

Singapur hükümeti, Konut ve Kalkınma Kurulu (HDB) aracılığıyla hayata geçirdiği kamusal projelerle şehir genelindeki gecekondu ve kayıtsız yerleşim alanlarını tamamen ortadan kaldırdı. Ülke nüfusunun yüzde 77,2 gibi devasa bir bölümü devletin bizzat inşa ettiği bu planlı sosyal konutlarda yaşamını sürdürüyor. Çok yüksek arsa ve konut maliyetlerine rağmen kurulan bu sistem; dar gelirli ailelerin, yaşlıların ve kimsesizlerin kentin çeperlerine itilmeden, modern şehir altyapısıyla iç içe yaşamasını sağlıyor.

994 LİRAYA KİRALIK EV ŞARTLARI NELER VE KİMLER FAYDALANIYOR?

Sistemin temel şartı dar gelirli olmak, sosyal desteğe ihtiyaç duymak veya yaşlılık sebebiyle bakıma muhtaç durumda bulunmak olarak uygulanıyor. HDB konutlarında devlet sübvansiyonu sayesinde aylık kira bedelleri 26 Singapur dolarından (güncel kurla yaklaşık 994 lira) başlıyor ve en fazla 275 Singapur dolarına kadar çıkıyor. Temel barınma ihtiyacını gidermek için 1 ve 2 odalı olarak tasarlanan bu fonksiyonel evler; tek başına yaşayan yaşlılar, dar gelirliler ve düzenli devlet yardımı alan yurttaşlar için tahsis ediliyor.

UCUZ SOSYAL KONUTLAR NEREDE YER ALIYOR VE ŞEHRE NASIL ENTEGRE EDİLİYOR?

Düşük kiralı bu daireler Lengkok Bahru, Henderson ve Bukit Merah gibi merkezi bölgelerde yoğunlaşıyor. Özellikle Bukit Merah bölgesindeki sosyal konut sakinlerinin yüzde 20'den fazlasını 65 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. Singapur modelinin en dikkat çeken yönü ise gettolaşmanın tamamen önüne geçmesi olarak öne çıkıyor. Bu ucuz konut blokları orta sınıfın oturduğu binalarla yan yana inşa ediliyor. Böylece dar gelirli bireyler toplumdan soyutlanmadan; aynı parkları, temiz yürüyüş yollarını, toplu taşıma ağlarını, okulları ve toplum sağlığı merkezlerini diğer vatandaşlarla eşit koşullarda ortaklaşa kullanıyor.