Milli Eğitim Bakanlığına bağlı spor ortaokulları, spor liseleri ve güzel sanatlar okullarında görev yapmak üzere başvuru yapan beden eğitimi öğretmenlerinin merakla beklediği değerlendirme sonuçları erişime açıldı. Adayların mesleki deneyimleri, yeterlilikleri ve MEB tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda hesaplanan nihai puanları kamuoyu ile paylaşıldı.

MEB SPOR VE GÜZEL SANATLAR OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Atama sürecinde yer alan öğretmenler, başvuru değerlendirme sonuçlarını ve oluşan nihai puan listelerini kendi bulundukları veya başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü (İl MEM) resmi internet siteleri üzerinden sorgulayabiliyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilin müdürlüğü, resmi web sayfalarındaki "Duyurular" bölümünden 2026 yılı öğretmen atama puanlarını ve sıralamaları içeren isim listelerini yayımladı. Adaylar sisteme giriş yaparak veya yayımlanan resmi listeleri indirerek kendi durumlarını kolayca öğrenebilirler.

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Değerlendirme sonucunda listede yer alarak bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanan adaylar için uygulama sınavı süreci başlıyor. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 yılı spor ortaokulları ve liselerinin beden eğitimi öğretmeni atamasına ilişkin uygulama sınavı 16 - 21 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uygulama sınavı, Adana ilinin Sarıçam ilçesinde bulunan Sarıçam Spor Lisesinde yapılacak. Sınav saatleri ve adayların gireceği sınav grupları ile ilgili detaylı bilgilendirme ise ilerleyen günlerde ilgili İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ayrıca duyurulacak. Adayların bu süreçte başvuru yaptıkları kurumların resmi duyuru sayfalarını yakından takip etmeleri önem taşıyor.