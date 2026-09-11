Ev temizliğinde sık kullanılan beyaz sirkenin en büyük dezavantajlarından biri keskin kokusu. Bu kokuyu azaltmak için uygulanan yöntemlerden biri ise sirkenin içerisine çubuk tarçın eklemek. Tarçın, sirkenin asidik özelliğini değiştirmek yerine ağır kokusunu maskeler. Böylece kireç ve mineral kalıntılarının temizliğinde kullanılan sirke daha hoş kokulu hale gelir.

Tarçın temizlik gücünü artırmıyor

Çubuk tarçının sirkenin kireç çözme ya da dezenfeksiyon gücünü artırdığı düşünülmemeli. Tarçın burada yalnızca kokuyu bastırır.

Yüzeylerde kahverengi iz oluşmaması için toz tarçın yerine çubuk tarçın tercih edilir. Hazırlanan karışım suyla birebir oranında seyreltilerek uygulanır.

Her yüzeyde kullanmak doğru değil

Sirkenin asidik yapısı nedeniyle mermer, traverten ve kireç taşı gibi doğal taşlarda bu karışım kullanılmaz. Asit, bu yüzeylerle reaksiyona girerek matlaşmaya ve kalıcı hasara yol açar.

Derz dolguları, alüminyum ve hassas kaplamalı musluklarda da dikkatli olunması, uygulamadan önce küçük ve görünmeyen bir bölümde denenmesi gerekir.

Kireci temizler ancak dezenfektan değildir

Sirkeli karışım kireç ve mineral birikintilerinin giderilmesinde işe yarar. Buna karşın yüzeylerdeki zararlı mikroorganizmalara karşı kanıtlanmış bir dezenfeksiyon sağlamaz.

Bu nedenle dezenfeksiyon gereken alanlarda sirke ve tarçın karışımı yerine bu amaç için üretilmiş tescilli dezenfektanlar tercih edilmelidir.