Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile birlikte il genelinde devam eden yatırımları yerinde inceledi. İncelemeler kapsamında Aydın-İncirliova yolu ve Kızılcaköy-Kemer Mahalleleri bağlantı yolu çalışmaları ziyaret edildi.

Kapalı Spor Salonu Projesi Denetlendi

Başkan Çerçioğlu, Mimar Sinan Mahallesi’nde yapımı süren kapalı spor salonunu da denetledi. Çerçioğlu, saha çalışmalarıyla ilgili olarak, "Yatırımlarımız ve hizmetlerimizle kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Sarıbaş: "Yorulmadan Çalışacağız"

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ise, Kızılcaköy-Kemer bağlantı yolunun mahalleler için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Ulaşım konforunu artıracak bu proje, hemşehrilerimizin günlük yaşamına değer katacaktır. Aydın’ı daha güçlü ve yaşanabilir bir şehir yapmak için durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.