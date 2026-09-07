Son Mühür- Mardin'den ABD'ye uzanan başarı öyküsünün mimarı Aziz Sancar'a Azerbaycan'dan ''Şöhret'' nişanı geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Anayasa'nın ilgili maddelerini esas alarak Aziz Sancar'ın "Şöhret" nişanıyla ödüllendirilmesine ilişkin kararnameye imza attı.

Kararnamede, Sancar'ın Azerbaycan ile uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik özel hizmetleri dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi.



2015'de, ''DNA'yı kim, nasıl tamir ediyor?'' sorusuna yönelik araştırmaları sayesinde Nobel Kimya Ödülü almaya hak kazanan Aziz Sancar, bu ödülü Tomas Lindahl (İsveç) ve Paul Modrich (ABD) ile paylaşmıştı.

Önce Pamuk ardından Sancar...



Orhan Pamuk'un 2006'da aldığı Edebiyet ödülünün ardından Nobel'e uzanan ikinci isim olan Aziz Sancar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde başladığı akademik kariyerini ABD'nin dünyaca ünlü eğitim kurumu University of North Carolina'da sürdürmüştü.

Vehbi Koç ödülünün sahibi de olan Aziz Sancar, bilim dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle dünyanın en önemli biyokimyager ve moleküler biyologları arasında yer alıyor.

Azerbaycan'ın en prestijli ödülleri arasında gösterilen Şöhret nişanı bugüna kadar bilim insanı Abuzer Halefov, filozof Fuad Kasımzade, halk şairi Sabir Rüstemhanlı ve Doğu'nun ilk kadın opera bestecisi Şefika Ahundova gibi isimlere verilmişti.

