Fenerbahçe Roma biletleri kaç lira ve genel satış ne zaman başlayacak soruları, kulübün yayınladığı resmi bilgilendirmeyle kesinlik kazandı. Avrupa mesaisine galibiyetle başlamak isteyen sarı-lacivertliler, tribün desteğini arkasına alarak Roma karşısında avantaj arıyor.

Kadıköy'de nefesler tutuldu. Dev randevu öncesi taraftarlar adeta gün sayıyor.

Fenerbahçe Roma maçı bilet fiyatları ne kadar?

Bilet fiyatları tribün kategorilerine göre 2.500 TL ile 55.000 TL arasında değişiyor. En uygun biletler kale arkasındaki Kuzey ve Spor Toto tribünleri için belirlenirken, maraton ve fenerium alt bloklarında rakamlar kademeli olarak yükseliyor.

Tribün ve Blok Bilet Fiyatı Kuzey - Spor Toto Tribünü 2.500 TL Fenerium Üst - Maraton Üst A-I 4.500 TL Fenerium Üst - Maraton Üst B-H 5.000 TL Fenerium Üst - Maraton Üst C-G 6.000 TL Fenerium Üst - Maraton Üst D-F 6.750 TL Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok 7.500 TL Fenerium Alt - Maraton Alt A-I 10.000 TL Fenerium Alt - Maraton Alt B-H 11.500 TL Fenerium Alt - Maraton Alt C-G 13.500 TL Fenerium Alt - Maraton Alt D-F 16.000 TL Maraton Alt E Blok 24.000 TL Fenerium Alt E Blok VIP 55.000 TL

Genel satış ne zaman başlıyor ve nereden alınır?

Fenerbahçe Roma maçının genel bilet satışı 8 Eylül 2026 Salı günü saat 10.00'da başlıyor. Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve Fenerbahçe Kart sahiplerine ayrılan öncelikli alım etabının ardından kalan koltuklar genel erişime açılıyor.

Bilet satış işlemleri yalnızca resmi biletleme platformu passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden yürütülüyor. Kulüp yönetimi, karaborsanın önüne geçmek amacıyla satın alınan biletlerin transfere kapalı tutulacağını duyuruyor.

Gözler salı sabahında. Taraftarlar sistemin açılış dakikasını heyecanla bekliyor.

Fenerbahçe Roma maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Karşılaşma 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerinde başlıyor. Şampiyonlar Ligi macerasına taraftarı önünde üç puanla adım atmak isteyen sarı-lacivertliler, teknik heyetin özel maç taktiğiyle sahaya çıkıyor.

Müsabakaya 24 saat kala ve maç günü dahil olmak üzere yalnızca Fenerbahçe logolu Passolig kart sahipleri bilet satın alabiliyor. Farklı kulüp logolu kart sahipleri bu mücadele için sisteme giriş yapamıyor.

Büyük heyecan kapıda. Kadıköy'deki dev buluşma için geri sayım sürüyor.