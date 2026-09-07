Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği içerisinde toplanan yardım paralarının kullanımına dair yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya çerçevesinde, sabah erken saatlerde 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

53 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon doğrultusunda 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporları, derneğin mali ve envanter kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi raporları ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda harekete geçildiği aktarıldı.

4,3 milyar tl’lik bütçenin 950 milyonu nakit çekildi

Soruşturma dosyasına giren mali tablolara göre, 6 Şubat - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında afetzedeler için toplanan toplam bağış miktarı 4 milyar 300 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Bu tutarın 4 milyar 200 milyon TL'sinin harcandığı belirtilirken, 950 milyon TL’lik kısmının banka hesaplarından nakit çekildiği belirlendi. Nakit çekimlerden birinin tek işlemde 500 milyon TL olarak gerçekleştiği tespit edildi.

36 şirkete 1,7 milyar tl transfer

İncelemelerde, 29 tüzel firma ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin TL aktarıldığı belirlendi. Yüksek tutarlı bazı transferlerin karşılığında herhangi bir mal ya da hizmet alımı olmadığı, yardım nakliyelerinden şahsi çıkar sağlandığı ve kamu kurumlarına fatura edilenden daha az malzeme teslim edildiği öne sürüldü.

Para transferi yapılan şirketlerin gerçek bir ticari faaliyetinin olup olmadığının tespiti için incelemeler devam ediyor.

İzmit'teki depolarda yardım malzemeleri atıl halde bulundu

Operasyonun sahada gerçekleştirilen aramalarda ise İzmit’teki depolarda depremzedeler adına toplanan ancak bölgeye gönderilmeyen malzemeler ortaya çıkarıldı.

Depolarda atıl olarak bekletilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet ve kırtasiye ürününün hak sahiplerine ulaştırılması için adli makamlarca çalışma başlatıldı.

