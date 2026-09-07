Ankara 2 No’lu Barosu’nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı’nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sisteminde yapılması planlanan yeni reformlara dair önemli açıklamalarda bulundu. 12'nci Yargı Paketi’nin ilk bölümünün yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Gürlek, ekim ayında Meclis'e sunulacak ikinci kısımda boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirlerin yer alacağını belirtti.

Nafaka ve kira davaları için yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından nafaka konusunda yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, bu adımın da ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirileceğini dile getirdi. Konuşmasında yargıdaki dava sürelerine ve kira anlaşmazlıklarına da değinen Gürlek, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı.

"Avukatlarımız davaların ne kadar süreceğini bilmek zorunda"

Yargıda belirlenen hedef sürelere uyulmasının önemine dikkat çeken Bakan Akın Gürlek, hakim ve savcılara çağrıda bulunarak konuşmasında “Avukatlarımız, açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmeleri gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz.” dedi.

Yeni maddelere de yer verilecek

Ekim ayında gündeme gelecek 24-25 maddelik yeni pakette avukatların karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik maddelere de yer vermeyi hedeflediklerini belirten Bakan Gürlek, savunma makamının desteklenmeye devam edeceğini söyledi.