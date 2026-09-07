Son Mühür- Türkiye'de 'partisiz ve bağımsız bir cumhurbaşkanı adayı' sandıktan zaferle çıkabilir mi? Bu zor soruya 'evet' cevabı veren Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, benzerine rastlanmamış bir süreç için düğmeye basmış görünüyor.

Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun desteğiyle yola çıkan Eken,

''Haydi Türkiye’m İnisiyatifi’nin amacı yozlaşmış siyasetin parçası olmayan bağımsız bir cumhurbaşkanının seçilmesi için çalışmalarda bulunmaktır. Seçilmesi için çalışacağımız Bağımsız Cumhurbaşkanı;

Hiçbir siyasi partiye üye olmayacak

Hiçbir örgüt, cemaat, kurum ve kuruluşa bağlı ve/veya onlarla ilişkili olmayacak

Sadece ve sadece halkımıza bağlı olacak ve milletimize hesap verecektir'' vurgusuyla önce ilkeler üzerinden seçmenle uzlaşmak istedikleri mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu hareketin bir parçası mı?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok uzun yıllar başdanışmanları arasında yer alan Prof. Eken, Haydi Türkiye'm İnisiyatifi'nin perde arkasında Kılıçdaroğlu mu var? türünden bir soruya çok net bir dille kapıyı kapatıyor.

Hareketin hiçbir yerinde Kılıçdaroğlu'nun olmadığını vurgulayan Prof. Eken, ''önünde, ardında, altına, üstünde, sağında, solunda, kısacası hiçbir yerinde Kılıçdaroğlu yok. Mutlak butlan sonrası Kılıçdaroğlu'yla birkaç görüşme yaptık ama artık yollarımızın ayrı olduğunu anladığımız için o sürece nokta koyduk'' mesajı verdi.



Macron benzeri bir arayış mı?



Fransa'da Macron'un bağımsız ancak partilerin ortak adayı olarak yola çıktığına dikkat çeken Prof. Eken,

''Bizim cumhurbaşkanı adayımız kesinlikle herhangi bir partiyle bağı olmayacak. O yüzden Macron türü bir arayışımız yok'' değerlendirmesinde bulundu.

Kimseye imza yetkisi verilmeyecek...



İlk planda seçmenle ilkeler üzerinde anlaşmak istediklerini vurgulayan Prof. Eken,

''İl ve ilçelerde hiç kimseye imza verip örgütlenme gibi bir modelimiz olmayacak. Bize destek vermek isteyenler bunu bilerek yola bizimle devam edecek'' hatırlatmasında bulundu.



Aday havuzumuz var...



Bağımsız ve partisiz bir cumhurbaşkanı arayışı içinde olduklarını ancak yola tamamen belirsiz bir ortamda çıkmadıklarını vurgulayan Prof. Eken, ''elimizde birkaç kişilik cumhurbaşkanı aday havuzumuz var. İlkeler konusunda belli bir uzlaşıdan sonra bu isimleri kamuoyu da öğrenecek'' mesajı verdi.



Haydi Türkiye'm İnisiyatifi neleri vaat ediyor?



Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken'in başlattığı ve Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun destekçisi olduğu Haydi Türkiye'm İnisiyatifi'nin sosyal medyadan yayınlanan bildirisinde öne çıkan detaylar şöyle...

Yol uzun, vakit dar, işimiz çok...



Türkiye sathına yayılmış örgüt ve teşkilatımız yok. Bütün çalışmalarımızı sadece halkımızdan alacağımız destekle yapacağız.

Bütün il, ilçe, kasaba ve köyleri ziyaret etmek ve halkımızla her yerde bir araya gelmek ve dertleşmek için yola vakitlice çıkıyoruz.

Yani yol uzun, vakit dar, işimiz çok, hedefimiz büyük.

Seçim ilanını bekleyecek zamanımız da lüksümüz de yok.

Halkımıza beyan ve taahhüt ediyoruz.

Hiçbir siyasi partinin yanında, önünde, arkasında ya da içinde değiliz. Bugün iki kişi bu yola çıktık. Gelin bu yolda bize yoldaş olun ve beraberce…

Türkiye sathına yayılmış örgüt ve teşkilatımız yok. Bütün çalışmalarımızı sadece halkımızdan alacağımız destekle yapacağız. Gelin bu yolda bize yoldaş olun.

- Müteahhit Belediyeci Zihniyetini ülkemizden söküp atalım.

- İsraf zihniyetini ve israfı devlet yönetiminden söküp atalım.

- Halkımıza reva görülen Ekonomik Soykırım politikalarını parçalayıp yok edelim.

- Ülke yönetiminde adalet ve liyakati tesis edelim.

- Gençlerimize, çocuklarımıza çalınan umutlarını geri verelim.

- Her alanda ülkemizi geliştirelim, kalkındıralım.

-Yoksulluğu bitirelim

- İşsizliği bitirelim

- Yolsuzlukları bitirelim, yolsuzluk yapanları ve yapmış olanları yargı karşısına çıkaralım.

- Ülkemizde barış ve huzuru tesis edelim.

- YOZOKRATİK yapıyı tuzla buz edelim.