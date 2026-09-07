Vefat eden oyuncu Serhat Kılıç'ın ölümü hakkında yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar dosyaya girdi. Olay yeri inceleme raporu ile Kılıç’ın kız arkadaşı Özlem E.'nin savcılık ifadesi soruşturmanın yönüne ışık tuttu.

Kapıda zorlama yok

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı raporda, Kılıç'ın kaldığı sitenin ve bina koridorunun güvenlik kameralarıyla izlendiği, giriş-çıkışların kontrol edildiği kaydedildi.

Dairenin çelik kapısında herhangi bir zorlama izi bulunmadığı ve kilit üzerinde anahtar olmadığı belirtildi. Ekipler, evin koridoru ile salon girişinde aynı renk ve desene sahip kırık tabak parçaları tespit etti.

Sehpa ve valizde arama yapıldı

Raporda yer alan bilgilere göre salondaki ahşap sehpa üzerinde olan metal kutuda, uyuşturucu olduğu düşünülen yeşil renkli otsu bitki ile sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Kitaplığın önünde bulunan kumaş valizde ise siyah renkli klipsli poşet içerisinde yine aynı nitelikte otsu madde ile rulo haline getirilmiş 3 adet 200 liralık banknot bulundu.

"Sağlık durumunun çok kötü olduğunu söyledi"

Soruşturma devam ederken, oyuncunun kız arkadaşı Özlem E.'nin olay yerinde savcıya verdiği ifade de öğrenildi. Özlem E. ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Serhat Mustafa Kılıç arkadaşım olur. Kendisini 8 senedir tanırım. Dizi film oyuncusudur. Kendisiyle en son perşembe günü yani iki gün önce cep telefonu vasıtasıyla görüştük. Kendisinin oyuncusu olduğu dizi setine sağlık sebeplerinden ötürü gidememesinden dolayı diziden atılması ile ilgili bir durum vardı. Telefonda bu konudan bahsettik. Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Mudanya’da İDO, iskeleye çarptı İçeriği Görüntüle Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim."