Son Mühür - Odatv davası kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kozinoğlu’nun hayatını kaybettiği dönemde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, 1 kişinin ise yurt dışında firari olduğu belirlendi.

Dosya 'Faili Meçhul' birimine devredilerek yeniden açıldı

Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen ilk soruşturmada, Adli Tıp Kurumu raporuna dayanılarak olayın kalp rahatsızlığından kaynaklandığı değerlendirilmiş ve 2012 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Ancak Yargıtay ve Başsavcılık incelemeleri neticesinde soruşturma dosyası, Ağustos 2026'da yeniden değerlendirilmek üzere "Faili Meçhul" birimine gönderildi.

Cezaevindeki el yazısı notları ve yeni deliller incelemeye alındı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından baştan sona yeniden ele alınan dosyada, Kozinoğlu’nun cezaevindeyken kaleme aldığı el yazısı notların da yeni delil olarak sürece dahil edildiği bildirildi. Olay dönemine ait resmi kayıtlar, cezaevi güvenlik belgeleri ve yeni bilgi ile bulgular ışığında yürütülen geniş çaplı soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.