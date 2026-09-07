Son Mühür- Son dönemde ekonomisinden gelen yavaşlama sinyalleriyle baş etmeye çalışan ve Rusya'ya karşı tutumunu sertleştiren Almanya'da aşırı sağcı AFD'nin yükselişi endişe yaratmaya devam ediyor.

Saksonya-Anhalt eyaleti seçimlerinde tek başına iktidara sadece 3 koltuk uzaklıkta kalan AFD'nin bu başarısı, Mavi Vatan'ın teorisyeni emekli amiral Cem Gürdeniz'in de gündemindeydi.

Almanya'nın siyasi tarihine dikkat çeken Gürdeniz,

''1.Dünya Savaşı öncesinde Almanya, birliğini henüz birkaç on yıl önce tamamlamış, sanayisi ve ticareti olağanüstü hızla büyüyen, dünya pazarlarında İngiltere’ye meydan okumaya başlayan yeni bir güçtü. Alman sanayisinin, donanmasının ve küresel nüfuzunun yükselişi mevcut güç dengesini sarstı. Savaşın nedenlerini tek başına buna indirgemek mümkün değildir; ancak Almanya’nın yükselişi ile İngiltere arasındaki stratejik rekabet, 1914’e giden yolun temel unsurlarından biriydi.



Savaşın sonunda Versailles Anlaşması ile Almanya ekonomik çöküş, ağır toplumsal travma, hiperenflasyon ve ardından Büyük Buhran ile karşılaştı. Bu ortam Alman toplumunu radikalleştirdi. Nasyonal Sosyalistler bu öfkeyi, yoksullaşmayı ve aşağılanmışlık duygusunu kullanarak iktidara yürüdüler. Sonuç Dünya, Avrupa ve Almanya için tarihsel bir felaket oldu.

Almanya, II. Dünya Savaşı sonrasında üçüncü kez ayağa kalktı.

Avrupa’nın sanayi motoru, ihracat devi ve refah merkezi oldu. Özellikle Rusya’dan sağlanan ucuz enerji ile Alman yüksek teknolojisi ve sanayisinin birleşmesi, Almanya’ya muazzam bir rekabet avantajı sağladı. Bu model aynı zamanda Almanya’yı ekonomik olarak Avrasya’ya yaklaştırıyordu.

Bugün bu model parçalandı. Rusya ile enerji bağları koptu, ucuz enerji dönemi sona erdi, sanayinin rekabet gücü aşındı. Merkel sonrasında Scholz ve şimdi Merz gibi kifayetsiz finans kapitalin kuklaları döneminde Almanya giderek daha ciddi ekonomik ve toplumsal sorunlarla karşı karşıya kaldı'' hatırlatmasında bulundu.



Günümüzde AFD gerçeği...



Gelinen noktayı, ''Ve şimdi AfD’nin Sachsen-Anhalt’ta yüzde 40’ın üzerine çıkan oyuyla ortaya çıkan tabloyu yalnızca “aşırı sağ yükseliyor” diyerek okumak büyük hata olur'' sözleriyle değerlendiren Gürdeniz'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle...



Tarihi paralelliğe dikkat...



''Tarih rahatsız edici bir paralellik gösteriyor. Almanya yükseliyor, jeopolitik dengeler değişiyor, Alman ekonomik modeli ağır baskı altına giriyor, refah geriliyor, toplum radikalleşiyor ve milliyetçilik güçleniyor. Savaş teşvik ediliyor. Halka rağmen Rusya ile bir NATO savaşı için her yol deneniyor.

Merz’in uğradığı bu büyük siyasi yenilgi sadece bir eyalet seçimi sonucu değildir. Alman toplumunun mevcut ekonomik ve siyasi düzene verdiği çok ciddi bir uyarıdır.

Almanya’nın bugün düştüğü tuzağın görülmesi gerekiyor. Çünkü tarihte Almanya’nın ekonomik çöküşü ve toplumsal radikalleşmesi hiçbir zaman yalnızca Almanya’nın iç sorunu olarak kalmadı.



Türkiye açısından da önemli...



Bugünkü tabloyu Türkiye açısından daha da önemli kılan bir başka gerçek, Almanya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk kökenlinin varlığıdır. Almanya’nın ekonomik ve toplumsal istikrarındaki her ciddi bozulma Türkiye’yi de doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle Dışişleri ve Millî Savunma Bakanlıklarımız Almanya ve Rusya konusunda yapacakları her açıklamada Almanya’daki Türk toplumunun güvenliğini ve geleceğini de hesaba katmalıdır.



Almanya'daki Türkler...



Daha önemlisi Türkiye, NATO-Rusya savaşını teşvik eden değil, aksine savaşı önleyen ve dengeleyen bir güç olmalıdır.

Türkiye’nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, Avrupa’yı yeni ve çok daha büyük bir savaşa sürükleyebilecek süreçlerde stratejik dengeyi korumaktır. Almanya’nın bugün içine girdiği ekonomik, toplumsal ve siyasi türbülans düşünüldüğünde bu hassasiyet artık yalnızca dış politika değil, Almanya’daki milyonlarca Türkün geleceği açısından da bir millî güvenlik meselesidir.