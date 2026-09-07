25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan KYK yurtları için üniversite öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Eğitimleri için şehir değiştirecek yüz binlerce öğrenci, barınma ihtiyaçlarını karşılayacakları GSB yurtlarının yerleştirme sonuçlarını öğrenmek istiyor. Değerlendirme sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin yerleştiği yurtlar GSB'nin yapacağı duyuru ile e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

2026 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yerleştirme sonuçlarının 11 Eylül'de açıklandığı göz önüne alındığında, 2026 yılı KYK yurt başvuru sonuçlarının da Eylül ayının ikinci haftası içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Değerlendirme işlemleri bittiğinde öğrenciler sonuçları doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek. T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet sistemine giriş yapan adaylar, "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden yerleştirme durumlarını görüntüleyecek. Adayların karşısına çıkan sonuç ekranında; kazanılan yurdun adresi, şehri, kayıt tarihleri ve kuruma teslim edilmesi gereken belgeler yer alacak.

2026-2027 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün çalışma takvimine göre yeni dönem KYK yurtlarında 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Dersleri bu tarihten önce başlayan öğrenciler üniversitelerinin bulunduğu şehirdeki nöbetçi yurtlarda kalabilecek. Dersleri 14 Eylül'den daha sonra başlayan öğrenciler ise üniversitelerinin resmi açılış tarihinden 3 gün önce yurtlarına giriş yapabilecek.

YENİ DÖNEM KYK AYLIK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 23.3 oranında zam yapıldı. Geçtiğimiz yıl aylık 1290 TL olan taban yurt ücreti, yeni dönemde 1590 TL'ye yükseltildi. Öğrencilerin ödeyeceği kesin tutar; yerleştikleri yurdun 1., 2., 3., 4., 5. veya 6. tip olmasına, binanın fiziki özelliklerine, öğrencilere sunulan imkanlara ve oda kapasitesine göre değişiklik gösterecek.