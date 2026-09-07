e-Devlet Kapısı üzerinden kamu hizmetlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, 7 Eylül Pazartesi günü sisteme giriş yaparken yavaşlama ve sayfa yükleme gecikmeleriyle karşılaştı. Gün içerisinde yaşanan yoğunluklar veya teknik altyapı güncellemeleri nedeniyle platformda geçici aksaklıklar meydana gelebiliyor. Sisteme erişimde takılma yaşayan kullanıcılar, platformda genel bir kesinti olup olmadığını araştırıyor.

7 EYLÜL E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, SİSTEMDE GENEL BİR ARIZA MI VAR?

7 Eylül 2026 Pazartesi günü e-Devlet Kapısı'nda bazı kullanıcıların bildirdiği giriş ve hizmet sayfalarına erişim gecikmeleri gözlemleniyor. Giriş ekranının geç yüklenmesi, kimlik doğrulama aşamasında takılmalar yaşanması veya bazı hizmet sayfalarının açılmaması anlık sunucu yükünden kaynaklanabiliyor. Ancak yetkili mercilerden sistemin tamamen çöktüğüne yönelik yapılmış resmi bir arıza duyurusu bulunmuyor.

E-DEVLET KAPISI'NA NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

e-Devlet Kapısı'nda yaşanan erişim aksaklıklarının arkasında birden fazla etken bulunabilir:

Anlık Sistem Yoğunluğu: Sınav, yurt yerleştirmeleri veya merkezi duyuruların yapıldığı dönemlerde milyonlarca kişinin aynı anda giriş yapması sunucu yanıt sürelerini uzatabilir.

Teknik Bakım ve Güncellemeler: Dijital kamu platformlarında güvenliği artırmak ve performansı optimize etmek için periyodik altyapı çalışmaları gerçekleştirilebilir.

Tarayıcı ve Çerez Problemleri: İnternet tarayıcısında biriken eski önbellek ve çerez verileri kimlik doğrulama ekranının hata vermesine yol açabilir.

Bireysel Bağlantı Sorunları: Kullanıcının internet servis sağlayıcısında yaşanan anlık kopmalar veya dalgalanmalar zaman aşımı hatası oluşturabilir.

E-DEVLET NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK, GİRİŞ YAPMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Yoğunluktan veya anlık teknik optimizasyonlardan kaynaklanan yavaşlamalar genellikle kısa süre içerisinde kendiliğinden düzelir. Sisteme erişmekte güçlük çeken vatandaşların şu adımları izlemesi önerilir:

İnternet bağlantınızı kontrol edin ya da Wi-Fi yerine hücresel veri ile bağlanmayı deneyin. Oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat nişanlandı! Yüzükleri Çağatay Ulusoy mu taktı? İçeriği Görüntüle

Kullandığınız web tarayıcısının geçmişini ve çerezlerini temizleyin veya gizli sekme üzerinden oturum açmayı deneyin.

Tarayıcı üzerinden giriş yapamıyorsanız mobil cihazınızdaki e-Devlet Mobil uygulamasını kullanın.

Aşırı yoğunluk saatlerinin geçmesini bekleyerek birkaç dakika sonra yeniden sisteme giriş yapmayı deneyin.