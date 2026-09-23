Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarındaki fon ve pay işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gürlek, soruşturmanın odağında mağdur yatırımcıların zararlarının giderilmesi ve yurt dışına çıkarılan paraların geri getirilmesi olduğunu söyledi.

Gürlek, fon piyasasındaki hareketliliğin yaklaşık iki yıldır takip edildiğini açıkladı. Vatandaşların şikayetlerini takiben soruşturmanın derinleştirildiğini belirten Bakan Gürlek, “Burada bir mağdur kesim olduğunu gördük. Fonlardan dolayı iyi niyetli vatandaşlarımızın bir kısmının yıllarca yapmış olduğu birikimlerin istismar edildiğini, başka yerlere aktarıldığını gördük. Paraların yurt dışına kaçırıldığını da gördük. Bizim şu an asıl amacımız bunları getirip, iyi niyetli vatandaşlarımızın bu paraları almalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.

Gürlek, soruşturma kapsamında bazı kişilerin yurt dışına para çıkarmaya çalıştığının tespit edildiğini ve alınan tedbirlerle bu girişimlerin engellendiğini de açıkladı. Bazı şirketler ve mal varlıkları hakkında el koyma veya tedbir kararları uygulandığını belirten Gürlek, taşınmaz devirlerinin engellendiğini ve bankalara gerekli yazıların gönderildiğini söyledi.

Soruşturma genişletilecek

Soruşturmanın kapsamının genişletileceğini söyleyen Gürlek, fon yöneticileri, başkanları ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarıyla ilgili de tedbirler uygulandığını söyledi.

"Süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz"

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz.

...

İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır. Bu bir süreç ve çalışmalar devam ediyor. Benzer durumların dünyada da yaşandığını biliyoruz.

Yargı olarak, hukukun bize verdiği yetkiler çerçevesinde sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesine ve sistemin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz."