Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’nin Ege Denizi’nde yayımladığı NAVTEX duyurularına ilişkin Yunan basınında yer alan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, söz konusu seyir duyurularının iki yıllık değil, süresiz nitelikte olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Armoni Mızıkası Komutanlığı’nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de ateşkes ihlalleri entegrasyon sürecini etkiliyor

Suriye’deki son duruma ilişkin açıklamalarda, kalıcı istikrar açısından önem taşıyan 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uyulmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, SDG’nin 15 gün uzatılan ateşkesi tacizlerle ihlal etmeyi sürdürmesinin entegrasyon sürecini olumsuz etkilediği vurgulandı.

MSB, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye’nin bölgedeki birlikleri, personeli ve sınır güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasının ise olumlu bir adım olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde terörle mücadeleye ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine desteğin süreceği kaydedildi.

NAVTEX açıklaması: Uluslararası hukuk vurgusu

Ege Denizi’ndeki NAVTEX ilanlarına ilişkin yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin yayımladığı seyir duyurularının, Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine karşı teknik itiraz niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, bu duyurularla seyir emniyetinin esas alındığı, Ege’de kıta sahanlığını kapsayan alanlarda ve Türkiye’nin deniz yetki alanları içinde yürütülecek tüm araştırma faaliyetlerinin Türkiye ile koordineli yapılması gerektiğinin altının çizildiği aktarıldı. Ayrıca, gayri askeri statüdeki adaların karasularını da kapsayan bölgelerde, seyir güvenliğini riske atabilecek askeri faaliyetlerin uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu vurgulandı.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin deniz yetki alanlarından doğan hak ve menfaatleri yok sayan tek taraflı girişimlere, uluslararası hukuk çerçevesinde karşılık vermeyi sürdüreceğini bildirdi.

“Yeni gerginlik ve çatışmalar istenmiyor”

İran’daki gelişmelere ve sınır güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakanlık, Türkiye’nin bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını istemediğini ifade etti. Açıklamada, huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik ve güvenlik odaklı çabaların devam ettiği, olası risklere karşı ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.