Son Mühür- Türk edebiyatı bir çınarını daha sonsuzluğa uğurladı. Özellikle öykülerinde kullandığı şiirsel dille hafızalara kazınan usta yazar Necati Tosuner, 81 yaşından son nefesini verdi.

Kambur, Sisli, Çılgınsı, Güneş Giderken, Kasırganın Gözü, Salgında isimli öykü kitaplarıyla; Sancı... Sancı..., Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı!, Sen ve Kendin romanları ve çocuk kitaplarında da Keleş Osman serisi ve Arda’nın Derdi Ne? eserlerine imza atan Necati Tosuner'in vefatını yazar Melih Yıldız duyurdu.

Yekta Kopan'dan veda mesajı...



Yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan,

''En son iki ay önce uzun bir telefon görüşmesi yapmıştık Necati Tosuner ile… İlgisini, sözünü, bilgisini esirgemezdi.

Aralık ayında şöyle yazmıştım onun için: Necati Tosuner’in dünyasında çoğu zaman “büyük olaylar” yoktur. Sigarayı bırakmak gibi sıradan bir karar, bir öğretmene duyulan hayranlık, ev içinde söylenmemiş bir cümle…

Karakterlerinin arka planını sayfalarca anlatmaz; iki hareket, bir iç cümle, bir suskunlukla bir hayatı önümüze bırakıverir. Derken, insanın içini hafifçe titreten bir şey olur. Belki de Tosuner’in yıllardır peşine düştüğü o “iç çatlak” duygusudur bu.

“İçimde bir çatlak var sanki. Sanki tam da yüreğimde. Bir şimşek resmi gibi.” O çatlak sadece öykü kişisinin değil, okurun kendi göğsünde de yankılanır'' mesajıyla Tosuner'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Tosuner'in kazandığı ödüller...



1971 TRT Öykü Başarı Ödülü ("İki Gün"),

1978 TDK Roman Ödülü (Sancı... Sancı...),

1999 Sait Faik Hikâye Armağanı (Güneş Giderken),

2008 Attilâ İlhan Roman Ödülü (Kasırganın Gözü),

2014 Ebubekir Hazım Tepeyran Roman Ödülü (Susmak Nasıl da Yoruyor İnsanı!),

2023 Yunus Nadi Öykü Ödülü (Salgında Öyküler),

2024 Erdal Öz Edebiyat Ödülü (yaşam boyu katkı).