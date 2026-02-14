Türkiye'nin kurtuluş mücadelesini ve hürriyet sevdasını simgeleyen en önemli eserlerin başında gelen İzmir Marşı, nesiller boyu dilden dile aktarılıyor. Özellikle Kurtuluş Savaşı dönemindeki ruhu yansıtan eser, günümüzde Haluk Levent gibi sanatçıların yorumlarıyla yeniden popülerlik kazandı. Vatandaşlar, milli günlerde hep bir ağızdan söylenen bu marşın tam sözlerini ve müzikle uğraşanlar için nota bilgilerini araştırıyor.

İZMİR MARŞI SÖZLERİ NASILDIR?

Marşın hafızalara kazınan dizeleri, İzmir'in kurtuluşunu ve Anadolu'nun özgürlük sevdasını temel alıyor. Eserin bilinen tam metni şu şekildedir:

'İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.

İzmir'in dağlarına bomba koydular. Türk'ün sancağını öne koydular. Şanlı zaferlerle ismi duydular. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.'

İZMİR MARŞI NOTALARI VE PİYANO AKORLARI NELER?

• Marş, flüt, piyano ve bağlama gibi enstrümanlarda farklı seviyelerde çalınabilir.

• Temel nota dizilimi 'Fa-Sol-La' geçişleriyle şekillenir.

• Piyano notaları ve tab bilgileri, eserin ritmik yapısına göre düzenlenmiştir.

• Akor kurulumları genellikle karar sesleri üzerinden belirlenir.

HALUK LEVENT İZMİR MARŞI YORUMU NEDEN GÜNDEMDE?

Eser, son yıllarda rock müziğin güçlü sesi Haluk Levent'in yeniden yorumlamasıyla farklı bir ivme kazandı. Modern düzenlemesiyle genç kuşaklara da hitap eden bu versiyon, dijital platformlarda en çok dinlenenler listesine girdi. Sanatçı, konsere gelen dinleyicileriyle birlikte marşı seslendirerek toplumsal belleğin diri kalmasına katkı sağlıyor.