Son Mühür- Yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfettin Tokmak’ın üstlendiği, çocukluğun saf cesaretiyle yetişkin dünyanın sert kurallarına meydan okuyan bir hikayeyi merkezine alan Tavşan İmparatorluğu, 6 Mart’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönen film, vizyon öncesi beklentiyi zirveye taşıdı.

Ödüllerle gelen güçlü bir hikaye

Türkiye, Meksika, Hırvatistan ve Lübnan ortak yapımı olan film; Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve TRT ortak yapımcılığıyla hayata geçirildi. Yapım, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden 7 ödülle dönerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Tallinn Black Nights Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve En İyi Sinematografi ödüllerini alan film; Taipei, Ankara ve Boğaziçi film festivallerinde de önemli ödüllerin sahibi oldu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve usta ekip

Başrollerde Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay yer alıyor. Görüntü yönetmenliğini Claudia Becceril Bulos’un üstlendiği filmin sanat yönetmenliği Tora Aghabayova’ya, kurgusu ise Vladimir Gojun’a ait. Filmin müziklerinde ise usta isim Erkan Oğur’un imzası bulunuyor.

Çobanlık yaparken keşfedilen başrol

Yaklaşık 3 yıl süren hazırlık ve 4 ayı bulan çekim süreciyle titizlikle hayata geçirilen yapımda, Musa karakterini canlandıran Alpay Kaya’nın keşif hikayesi de dikkat çekiyor.

Yönetmen Tokmak, genç oyuncuyu Kars’ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz Köyü’nde çobanlık yaparken keşfederek projeye dahil etti.

Zorlu çekimler, sert kış koşulları

Çekimleri Elazığ merkezli olarak Keban ve Ağın ilçelerinde tamamlanan film, Şanlıurfa’daki ağır kış şartları nedeniyle de zorlu anlar yaşadı.

Yönetmen Tokmak, Keban’a 35 yıl sonra yağan yoğun kar nedeniyle bir gecede 5,5 metreye ulaşan kar kalınlığı sebebiyle çekimlere ara vermek zorunda kaldıklarını aktardı. Filmde yer alan tavşanlar ise uzman veteriner hekimler gözetiminde, özel koşullarda çekimlere hazırlandı.

“Sinemada da güçlü bir karşılık bulmasını istiyorum”

İstanbul ve Elazığ’da düzenlenecek gala gösterimleriyle seyirciyle buluşacak olan film için konuşan Seyfettin Tokmak, Tavşan İmparatorluğunun aldığı ödüllerle evrensel bir dil yakaladığını vurgulayarak, “Filmin sinemalarda da karşılık bulmasını ve geniş kitlelere ulaşmasını istiyorum” dedi.

Filmin konusu

Tavşan İmparatorluğu, babası Beko ile baskıcı ve karanlık bir ev ortamında yaşayan 12 yaşındaki Musa’nın hikayesini anlatıyor.

Beko, köyde düzenlenen tazı yarışları için tavşan sağlayarak geçimini sürdürürken; Musa yarışlardan sonra yaralı tavşanları terk edilmiş bir madende iyileştirir.

Babasının, engelli çocuklar üzerinden alınan devlet maaşını öğrenmesiyle Musa’yı sahte bir hayata zorlaması, küçük çocuğun çocukluğunu ve masumiyetini korumak için başkaldırmasına yol açar.

Uluslararası destek ve gelişim süreci

Film, geliştirme aşamasında GMM Film Independent LA Residency, Cinelink, Les Arcs Industry Village ve WEMW KeyBuyers Event Selection gibi önemli platformlara seçildi. Ayrıca Köprüde Buluşmalar’dan Anadolu Efes Ödülü’nü, TRT 12 Punto’dan Ortak Yapım Ödülü’nü kazandı.

Yönetmen Seyfettin Tokmak kimdir?

1978 doğumlu Seyfettin Tokmak, ilk uzun metraj filmi Kırık Midyeler ile Saraybosna Film Festivali’nde Arte Ödülü’ne layık görüldü.

Sinemasında çocuk bakış açısını merkeze alan Tokmak, yetişkin dünyanın yozlaşmasını metaforik ve sembolik bir dille ele almasıyla tanınıyor.

Belgesel alanında da üretimleri bulunan yönetmen, akademik çalışmalarını Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sürdürmektedir.