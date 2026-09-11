Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP'li Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın AK Parti'ye geçişini değerlendirerek, yayınladığı açıklamasında özellikle o dönem Foça ilçesine Fıçı'yı referans olarak aday gösterenlere sitem etti. Özkan, Fıçı'nın o dönem aday gösterildiği süreci de eleştirerek, 'Foça’da hakedenler dururken, seni partiye dayatanlara da zehir zıkkım olsun İzmir’in emeği" diye konuştu.

Tuncay Özkan: Saniye sen seçmenin oyunu, iradesini çalıp gittin

Uzun yıllar bünyesinde siyaset yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek, AK Parti'ye katılma kararı alan Saniye Bora Fıçı'nın Foçalı seçmenin oyunu ve iradesini çaldığı belirten YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, başkan Fıçı'nın İzmir'de sokağa çıkamayacağını savunarak, "AK Partili kadınlar inandıkları yerdeler. Siyasi mücadelelerinin gereği seçmenin oyunu aldılar. Hak ettiler. Saniye sen seçmenin oyunu, iradesini çalıp gittin. Sen o insanların arasına da yakışmıyorsun. İzmir’de, Foça’da çık sokağa da gör kendini" dedi.

"Seni partiye dayatanlara da zehir zıkkım olsun İzmir'in emeği"

Son olarak, eleştiri ve sitem dolu açıklamasında 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde Saniye Bora Fıçı'yı, Foça'dan aday gösterildiği süreç ile ilgili de konuşan YENİ Partili Özkan, o dönem CHP'ye Fıçı'nın adını önerenlere hakkını helal etmeyerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Seçimlerdeki emeğim haram olsun desem haramdan anlamazsın. Foça’da hakedenler dururken, seni partiye dayatanlara da zehir zıkkım olsun İzmir’in emeği"

Özkan, Yücel'e mi sitem etti?

Öte yandan Özkan'ın, Fıçı'ya hitaben isim vermeyerek, "Seni partiye dayatanlara da zehir zıkkım olsun İzmir'in emeği' sözlerinin muhatabının ise o dönem parti sözcüsü olan ve İzmir'in birçok ilçe belediye başkanının adaylaştırılma sürecinde yer alan Deniz Yücel olduğu iddia edilirken, Özkan'ın tepkisinin özellikle YENİ Parti tabanında olumlu tepkiyle karşılandığı öğrenildi.