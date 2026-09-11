Son Mühür/ Beste Temel- Mavişehir sahilinde kış aylarının korkulu rüyası olan deniz taşkınları tarihe karışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Deltası'nın kalbinde yer alan Flamingo Doğa Parkı projesinde çalışmaları yeniden hızlandırdı. 75 bin metrekarelik devasa alanda hem taşkın riski sıfırlanacak hem de İzmir kentin göbeğinde yepyeni bir doğa sığınağı kazanacak.

Yüklenici gitti, belediye ekipleri sahaya indi

Yüklenici firmanın tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle alana adeta çıkarma yaptı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; Fen İşleri, Yol Yapım Bakım ve İZSU ekipleri omuz omuza verdi.

Saha çalışmalarını değerlendiren Yeşil Alanlar Planlama ve Proje Şube Müdürü Hüseyin Öztürk, zemin düzenlemesinden altyapıya kadar tüm süreçlerin eş zamanlı ilerlediğini vurguladı. Ziyaretçi merkezinin donatıları hızla tamamlanırken, İZSU ekipleri yağmur ve deniz suyu tahliye kanallarındaki mekanik sistemleri işler hale getiriyor. Parkı en kısa sürede kente kazandırmak ana hedef.

Mavişehir 70 Yıllık köklerine dönüyor

Proje sıradan bir yeşil alan düzenlemesi değil. Bölge aslında Mavişehir'in 70 yıl önceki orijinal delta dokusunu temsil ediyor. Zamanla yoğun yapılaşma ve tarımsal faaliyetlerle taşkın alanına dönüşen arazi, hazırlanan ekolojik tasarımla özüne dönüyor.

Tasarımın odağında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak yer alıyor. Deniz yükselmeleri ve şiddetli yağışlarda suyu emen bir sünger işlevi görecek "taşkın parkı", afet riskini ortadan kaldırırken sulak alan ekosistemini de ihya edecek.

20 bin bitki, kuş kuleleri ve su içi derslikler

Kıyı boyunca uzanan 75 bin metrekarelik hat, deniz ile kara arasında doğal bir geçiş koridoru oluşturacak. Bölgenin tuzcul toprak yapısına uyumlu ılgın, iğde ve zeytin çalısı gibi türlerin başı çektiği 20 binin üzerinde bitki toprakla buluşacak.

Alanda şimdiden yaşam başladı. Ördekler, balıkçıllar, karabataklar ve martılar parkın ilk ziyaretçileri oldu bile.

Gediz Deltası’ndaki Homa Dalyanı’nın geleneksel mimarisinden ilham alınarak tasarlanan ahşap yapılar doğaya zarar vermeden inşa ediliyor. Seyir terasları, deniz amfileri, su içi derslikler ve kuş gözlem kuleleriyle park, her yaştan İzmirli için canlı bir doğa okuluna dönüşecek.

