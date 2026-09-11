Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığı, kentin işlek ekonomik noktalarından Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda vatandaşlar ve esnaf ile bir araya gelerek, İzmir'in kronik problemleriyle çözüm önerilerini değerlendirdi.

Muhammet Yılmaz: İzmir'in 30 ilçesinde sahada olmaya devam edeceğiz

Gerçekleşen saha ziyaretlerinde partilerinin çözüm önerilerini ve eylem planlarını anlattıklarını söyleyen kentin bütün ilçelerinde sahada olacaklarının altını çizen DEVA Paritsi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, “Biz siyasetin sahada, vatandaşın yanında yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Son iki ayda 11 ilçemizde muhtarlarımızla, dernek ve STK’larımızla, esnafımızla ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bugün de Konak Meydanı ve Kemeraltı’nda vatandaşımızı dinledik, DEVA Partisi’nin çözüm önerilerini ve eylem planlarını anlattık. İzmir’in 30 ilçesinde aynı kararlılıkla sahada olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"Siyaset toplumsal sorumluluk almaktır"

Öte yandan, ziyaretlerin ve temasların ardınıdan, Konak Saat Kulesi'nin önünde bulunan Kızılay aracında kan bağışında bulunarak herkesi kan vermeye davet eden DEVA Partili Yılmaz, yayınladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset yalnızca konuşmak değil, toplumsal sorumluluk almaktır. Günümüzü ekip arkadaşlarımızla birlikte kan bağışında bulunarak tamamladık. Bir ünite kanın bir hayat için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz"