CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP’den belediye başkanı seçildikten sonra AK Parti’ye geçen Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, Halil Öztürk, Görbil Özcan ve Aydın Dinçer üzerinden CHP yönetimine de eleştiriler yöneltti.

Sarı açıklamasında şunları kaydetti:

"Vahap Akay, Onur Emrah Yıldız, Halil Öztürk, Görbil Özcan ve Aydın Dinçer... CHP’nin adayı olarak seçime girdiler, CHP’ye verilen oylarla belediye başkanı seçildiler. Bugün ise AKP rozeti taktılar. Bunlar halkın oylarını resmen çalmışlardır. Yakalarına taktıkları rozet de bu oy hırsızlığının nişanesidir.

“Seçmenin iradesi başka, siyasi tablo başka”

AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının ardından ortaya çıkan siyasi tablonun sandıkta verilen oylarla örtüşmediğini savunan Sarı, yaşanan parti değişikliklerinin seçmenin siyasete yönelik güvenini etkilediğini ileri sürdü. CHP Sözcüsü, eleştirisinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın oyunu alamayan AKP, çareyi siyasi ayak oyunlarında bulmuştur. Ancak bu durum seçmenin iradesini sakatlamakta, demokrasiye de ağır bir darbe vurmaktadır. Milletin seçime olan inancını kaybetmesine yol açan herkes, bunun siyasi faturasını ağır bir şekilde ödeyecektir."

CHP’nin eski yöneticilerine de çağrı

Sarı’nın açıklamasında yalnızca AK Parti’ye geçen belediye başkanları değil, bu isimlerin CHP’den aday gösterilmesinde görev alan parti yöneticileri de eleştirildi. Sarı, şöyle konuştu:

"Seçmenin sandıkta ortaya koyduğu irade başka, bugün ortaya çıkan siyasi tablo başkadır. Dönemin yöneticilerine daha önce sorduk, bugün bir kez daha soruyoruz: Bu isimleri kim aday yaptı? Kimler referans oldu? Hangi değerlendirmeler sonucunda CHP’nin belediye başkan adayları oldular? Özeleştiri yapmayı düşünmüyor musunuz? Hiç yüzünüz kızarmıyor mu?”

