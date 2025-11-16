Son Mühür- Türkiye Emekliler Derneği’nin (TÜED) başkanlar kurulu Ankara’da bir araya gelerek emeklilerin ekonomik sorunlarını ve beklentilerini değerlendirdi. Toplantı sonrası yayımlanan sonuç bildirisinde, yürürlükteki ekonomik programın enflasyon ile mücadelede istenen sonucu vermediği ifade edildi.

“Aylıklar intibak kurallarına göre yeniden düzenlenmeli”

Bildiride, TÜFE ile çarşı-pazar fiyatlarının uyumlu olmadığının altı çizilerek mevcut zam oranlarının emeklilerin alım gücünü korumadığı vurgulandı. Açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

“Emeklilik hukukunun korunması için sosyal güvenlik sisteminin sağlam bir zemine kavuşturulması, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek düzeyde aylık bağlanması zorunludur.”

“Açlık sınırının altına düşmemeli, seyyanen zam yapılmalı”

TÜED, emekli aylıklarının açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalmaması için acilen seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti. Meclis’te devam eden 2026 yılı bütçe görüşmelerine atıfta bulunularak, emeklilerin yaşam maliyetine göre ek kaynak ayrılması ve özellikle 2000 sonrası emekliler için intibak düzenlemesinin tamamlanması talep edildi.

Alt sınır aylık bağlama oranı ve ek ödeme talebi

Bildiride alt sınır aylık bağlama hesaplamasında değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Dernek, kök aylıkların düşmemesi için alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70’e çıkarılmasını önerdi.

Emeklilerin tüketim harcamalarında ödediği dolaylı vergilerin aylıkları daha da küçülttüğü belirtilerek şu çağrıda bulunuldu: “Vergi iadesi karşılığı ödenen yüzde 4–5 oranındaki ek ödeme, bu koşullar altında yetersiz kalmaktadır. Ek ödeme oranı yüzde 10 düzeyinde yeniden düzenlenmelidir.”

“Artış yöntemleri iyileştirilmeli”

Ayrıca emekli aylıklarındaki yıllık farkların önüne geçilmesi için zamların güncelleme katsayısına aynı şekilde yansıtılması gerektiği kaydedildi. Mevcut aylık hesaplama sistemi ile artış yöntemlerinin emeklilerin alım gücünü koruyacak şekilde yeniden ele alınması gerektiği vurgulandı.