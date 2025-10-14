Madagaskar’da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı başlayan ve kısa sürede yolsuzluk ile kötü yönetime karşı kitlesel bir hal alan protestolar, ülkede siyasi krize yol açtı. Muhalefet lideri Siteny Randrianasoloniaiko, Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina’nın ulusa sesleniş konuşmasını yapması beklenen günün bir gün öncesi, yani Pazar günü ülkeden ayrıldığını ve şu anda nerede olduğunun bilinmediğini öne sürdü. Yerel basında yer alan haberlere göre Randrianasoloniaiko, “Cumhurbaşkanlığı çalışanlarını aradık ve Rajoelina’nın ülkeyi terk ettiğini doğruladılar” açıklamasında bulundu. Askeri kaynaklar ise Rajoelina’nın Pazar günü Fransız ordusuna ait Casa tipi bir uçakla Madagaskar’ı terk ettiğini bildirdi.

''Asla vazgeçmeyeceğim"

Rajoelina, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda yurt dışında olduğunu resmi olarak doğrulamasına rağmen, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

22 kişi öldü

Madagaskar’da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı başlayan protesto gösterileri, özellikle gençlerin yoğun desteğiyle kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime karşı kitlesel bir harekete dönüşmüştü. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ordu da destekledi 2009’daki darbede önemli bir rol oynayan elit askeri birlik CAPSAT, geçtiğimiz hafta sonu protestoculara destek vererek “Göstericilere ateş etmeyi reddettiğini” açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından ordu, General Demosthene Pikulas’ı yeni genelkurmay başkanı olarak atamıştı. Ayrıca Senato, anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda seçimlere kadar görev yapan Senato Başkanı’nı görevden alarak yerine Jean André Ndremanjary’yi getirmişti. Darbe girişimi Rajoelina’nın ofisinden yapılan açıklamada, ordunun “yasadışı ve zor kullanarak iktidarı ele geçirme girişiminde bulunduğu” ifade edilerek, “Durumun son derece ciddi olması nedeniyle bu istikrarsızlaştırma girişimini şiddetle kınıyor ve ülkenin tüm güçlerini anayasal düzeni ve ulusal egemenliği korumak için birleşmeye davet ediyoruz” denilmişti.