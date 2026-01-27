The Hill’in haberine göre dava dosyası, Kuzey Kaliforniya federal mahkemesine sunuldu. Sürecin, Google’ın sesli asistan teknolojisi Google Assistant ile ilgili şikâyetler üzerine başlatıldığı belirtildi.

“Tetikleyici olmadan kayıt yapıldı” iddiası

Dosyada; sistemin yalnızca “Hey Google” veya “Okay Google” komutları kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt alması gerekirken, bu koşullar oluşmadan kullanıcıların özel konuşmalarının kaydedildiği öne sürüldü.

İddiaların; Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dâhil çok sayıda ürünü kapsadığı ifade edildi.

Google: Belirsizlik ve maliyetler dikkate alındı

Google, davanın uzun sürmesi halinde ortaya çıkabilecek belirsizlik, hukuki risk ve maliyetleri önlemek amacıyla 68 milyon dolarlık ödeme konusunda uzlaşmaya gidildiğini bildirdi. Uzlaşmanın geçerli hâle gelmesi için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.

Apple da benzer davada ödeme yapmıştı

ABD’li teknoloji devlerinden Apple, 3 Ocak’ta sesli asistan teknolojisi Siri ile ilgili gizlilik ihlali iddiasıyla açılan toplu davada uzlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etmişti.