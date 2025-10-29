ABD Başkanı Donald Trump, APEC CEO Zirvesi’nde Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin aksanını taklit ederek Pakistan-Hindistan gerilimine dair açıklamalarda bulundu. Trump, Modi’yi “sert” bir lider olarak tanımladı ve ateşkes sürecindeki rolünü öne çıkardı.

Trump’tan dikkat çeken çıkış

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi’nde konuştu. Zirve öncesinde yaptığı değerlendirmelerde Trump, Pakistan ile Hindistan arasında geçtiğimiz mayısta yaşanan ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkesle sonuçlanan çatışmalara değindi.

Modi’nin aksanını taklit etti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’den “hoş görünüşlü kişi” diye bahseden Trump, konuşması sırasında Modi’nin aksanını taklit etti. Modi’nin sert bir lider olduğunu vurgulayan Trump, Hindistan Başbakanı’na atfettiği ifadeyi taklit ederek “Hayır, savaşacağız” dedi. Bu canlandırmanın ardından, “Bu benim tanıdığım adam mı?” sözleriyle dikkat çekti.

Ateşkes vurgusu ve Biden göndermesi

Trump, söz konusu çatışmanın iki ülke arasında ateşkesle sonlandığını hatırlatırken, bu süreçte ABD’nin rolünü öne çıkardı. Konuşmasının devamında ise eski ABD Başkanı Joe Biden’a göndermede bulunarak, “Biden bunu yapar mıydı? Sanmıyorum” ifadelerini kullandı.