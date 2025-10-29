Son Mühür - 2006’da 19 yaşında Pencap’tan San Francisco’ya taşınan Money Singh, başlarda uyum sağlamakta zorlandı. Singh, CNBC Make It’e verdiği röportajda, “O yıl boyunca depresyonda kaldım, geri dönmek istedim. Sosyal olarak çok yalnızdım” ifadelerini kullandı. CNBC’nin haberine göre, isteksizce attığı bu adım, sonunda Amerikan rüyasının başlangıcına dönüştü. Singh, taksi şoförü olarak saatte 6 dolar kazanırken, bugün yılda 2 milyon dolardan fazla gelir getiren iki başarılı işletmeye sahip.

6 dolara çalışıyordu

Şu anda 38 yaşında olan Singh, CNBC’ye verdiği röportajda, ABD’ye taşındıktan sonra üniversiteye gitme planlarının Hindistan’daki kredilerinin transfer edilememesi yüzünden sekteye uğradığını anlattı. Annesinin yönlendirmesiyle işe başladı; önce bir eczanede, ardından takside çalıştı ve saatte yaklaşık 6 dolar kazandı. Taksi sektöründe 10 yılı aşkın süre geçirdi; önce şoförlük yaptı, sonra beş taksi sahibi oldu, kendi dağıtım sistemini kurdu ve sonrasında bağımsız sürücüler için bir pazarlama ve reklam platformu olan Driver's Network’ü hayata geçirerek, bunun ilerleyen süreçte ATCS Platform Solutions’a dönüşmesini sağladı.

2019'da tüm hayatı değişti

Singh, 2019 yılında işlerini çeşitlendirmeye karar verdi ve annesinin kuaför salonundan esinlenerek Mountain View’da Dandies Barbershop & Beard Stylist’i açtı. CNBC’nin haberine göre, Dandies geçen yıl 1,07 milyon dolar, ATCS Platform ise 1,18 milyon dolar gelir elde etti. Her iki işletme de kârlı ve Singh zamanını ikisi arasında paylaştırıyor. Bugün üç Dandies mağazasının sahibi olan Singh, 25 kişiyi istihdam ediyor. Disiplin ve azminin, ailesinin şiddet ve istikrarsızlıkla mücadele ettiği Pencap’taki çocukluğundan kaynaklandığını belirtiyor. Hâlâ günde 15–16 saat çalışıyor ve sıradaki projesi olan berberler için rezervasyon uygulaması Barber’s Network’ü geliştirmeye hazırlanıyor.