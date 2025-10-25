ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye açık olduğunu açıkladı. Trump, Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eğer isterse görüşmeye açığım. Kim Jong-un’la çok iyi anlaştım ve ilişkimiz harikaydı” dedi. Trump, Kuzey Kore’nin nükleer güç olarak tanınması konusuna ilişkin ise, “Bir nevi nükleer güç olduklarını düşünüyorum. Silah sayılarını biliyorum ve buna göre değerlendirme yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

ÇİN’DEN RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİYİ KULLANMASINI İSTEDİ

Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için Çin’in Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediğini belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi ile iyi bir ilişkisi olduğunu söyleyen Trump, “Görüşmelerimizde Rusya-Ukrayna krizini ele alacağız. Haftada 7 bin kişi ölüyor, çoğu asker. Bu durmalı” ifadelerini kullandı. Ayrıca Çin’in 1 Kasım’da yürürlüğe girecek yüzde 100 gümrük vergilerinden kaçınması için bir anlaşma yapmasını beklediğini söyledi.

UYUŞTURUCUYA KARŞI SIKI ÖNLEMLER

Trump, Venezuela’dan ülkeye gelebilecek uyuşturucu akışına ilişkin, deniz yoluyla gelen uyuşturucuları büyük ölçüde durdurduklarını, çok yakında kara yoluyla gelen tüm uyuşturucuyu da engelleyeceklerini açıkladı. Trump, bu kapsamda mahkumlar, uyuşturucu satıcıları ve bağımlılarla birlikte uyuşturucu girişinin de önleneceğini belirtti