Son Mühür - CNN’in aktardığı bilgilere göre, ABD’de federal hükümetin kapalı olması nedeniyle Pentagon, personel maaşlarını ödemek için bağış kullanmayı planlıyor. Pentagon, maaş ödemeleri için Trump’ın ismi açıklanmayan bir müttefikinden sağlanacak 130 milyon dolarlık bağışı kullanacağını doğruladı. Sözcü Sean Parnell, bağışın askerlerin maaş ve yan haklarını karşılamak amacıyla yapıldığını ve bakanlığın genel bağış kabul yetkisi kapsamında değerlendirildiğini söyledi. Demokrat Senato Savunma Bütçesi Üst Düzey Üyesi Chris Coons, anonim bağışların kullanılmasının askerlerin yabancı güçler tarafından etkilenme riski konusunda endişe yarattığını belirtti. Beyaz Saray yetkilileri, ekim ayının ilk yarısındaki askeri ödemelerin maliyetinin yaklaşık 6,5 milyar dolar olduğunu doğruladı. AEI savunma bütçesi analisti Todd Harrison ise söz konusu bağışın ordunun bir günlük maaşının yaklaşık üçte birini karşılayacağını ifade etti.

Federal hükümet kapandı

ABD’de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona erdi. Ancak Kongre, yeni mali yıl öncesinde geçici bütçe tasarısını onaylayamayınca federal hükümet kapandı. 2018-2019 döneminden bu yana ilk kez yaşanan bu durum, federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini geçici olarak durdurmasına yol açtı. Amerikan yasalarına göre, Kongre 1 Ekim’de başlayan ve 30 Eylül’de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aradaki süreyi geçici bütçelerle kapatmak gerekiyor. Geçici bütçenin onaylanmaması halinde federal kurumlar harcama yetkisini kaybediyor ve operasyonlarını askıya almak zorunda kalıyor; bu da mali yıl başlamadan hükümetin büyük kısmının durması anlamına geliyor.