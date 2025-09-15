Son Mühür- Eski karma dövüş sanatları dövüşçüsü Conor McGregor, İrlanda'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekildi ve adaylık kurallarının gerçek bir demokratik yarışmayı engelleyen bir "deli gömleği" olduğunu söyledi.

Kamuoyu yoklamalarında yüzde 17'kik oranla üçüncü sırada yer alan ünlü sporcu X'te, "Dikkatli bir değerlendirme ve ailemle istişarenin ardından, başkanlık yarışından adaylığımı çekiyorum," diye yazdı. "Bu kolay bir karar değildi, ancak şu anda doğru karar." mesajı verdi.

7 yıllık bir dönemi kapsayan ve daha çok sembolik bir görev olan İrlanda cumhurbaşkanlığına adaylık sürecinde McGregor, "İrlanda kültürünü" güçlendirmek ve gücü "halka geri vermek" amacıyla göçü azaltma sözü vermişti.

Adaylıktan çekilen üçüncü ünlü...



X'te 10,7 milyon takipçisi bulunan Conor McGregor, sosyal medya takipçi kitlesini, Elon Musk'ın desteğini ve Donald Trump'ın örtülü desteğini kullanarak 24 Ekim'deki seçimlerde oy pusulasına girmeyi umuyordu.

Adaylık yarışında olduğunu söyleyip daha sonra yarıştan çekilen ilk isim Conor McGregor değil. Daha önce de eski dansçı Michael Flatley ve müzisyen ve yardım kampanyası yürütücüsü Bob Geldof da adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

