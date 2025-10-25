ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’yu “küresel yasaklı madde ticaretine destek vermekle” suçlayarak yaptırım kararı aldı. Washington yönetimi, Petro’nun Kolombiya’da yasaklı madde kartellerine “ayrıcalık sağladığını” iddia etti.

“Yasaklı madde üretimi rekor seviyeye ulaştı”

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Başkan Petro’nun yönetiminde Kolombiya’da yasaklı madde üretimi rekor seviyelere çıktı. Petro, narko-terörist organizasyonlara çeşitli ayrıcalıklar sağladı” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, ABD’nin, ülkesine yasa dışı yasaklı madde akışına karşı kararlı duruşunu sürdüreceği vurgulanarak, “Başkan Trump’ın liderliğinde, Kolombiya’nın Amerikan halkını zehirlemesine izin vermeyeceğiz” denildi.

Petro’nun ailesi ve içişleri bakanı da yaptırım listesinde

Yaptırım kararının yalnızca Devlet Başkanı Petro’yu kapsamadığı, ailesi ve bazı hükümet yetkililerinin de hedefte olduğu açıklandı. Hazine Bakanlığı, Petro’nun eşi Veronica del Socorro Alcocer Garcia, oğlu Nicolas Fernando Petro Burgos ve Kolombiya İçişleri Bakanı Armando Alberto Benedetti’nin de yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Bessent: “Petro kartellerin önünü açtı”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Petro’yu ağır sözlerle eleştirdi. Bessent, “Başkan Petro, yasaklı madde kartellerinin güçlenmesine izin verdi ve bunun önüne geçmeyi reddetti. Başkan Trump, sınırlarımızı korumak ve ülkemize yasaklı madde sokulmasına hoşgörü göstermemek konusunda kararlı adımlar atıyor” ifadelerini kullandı.

Trump’tan Kolombiya’ya ekonomik baskı

Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz haftalarda da Kolombiya’ya yönelik ekonomik baskıları artırmıştı. Başkan Trump, Kolombiya’ya uygulanan gümrük vergilerini yükseltme tehdidinde bulunmuş, ardından ülkeye sağlanan tüm mali yardımların askıya alındığını açıklamıştı. Yeni yaptırım kararı, Washington’un Latin Amerika politikasında “sertleşme sinyali” olarak değerlendiriliyor.

Petro cephesinden henüz yanıt yok

Kolombiya hükümeti cephesinden yaptırım kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kolombiya basını, Bogota yönetiminin Washington’un kararını “egemenliğe müdahale” olarak nitelendirebileceğini öne sürdü.