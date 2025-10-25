İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Londra’da gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı tüm dünyanın gündemindeydi. Toplantının ana gündemi, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar, Ukrayna’ya uzun vadeli destek planı ve enerji güvenliği oldu.

Starmer: “Putin savaşı bitirmek istemiyor”

Basın toplantısında konuşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’nın yalnızca kendi bağımsızlığı için değil, Avrupa’nın özgürlüğü ve güvenliği için de savaştığını söyledi. Starmer, “Bu savaşı durdurmak istemeyen tek kişi Vladimir Putin’dir” diyerek Rus lideri suçladı.

İngiliz Başbakan, Gönüllüler Koalisyonu’nun Ukrayna ve ABD Başkanı Donald Trump’ın barış çabalarının arkasında olduğunu belirtti. Starmer, müzakerelerin mevcut cephe hattı üzerinden başlamasını desteklediklerini ve ABD’nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlarını yerinde bulduklarını ifade etti.

“Şimdi yapmamız gereken şey, bu baskıyı devam ettirmek. Putin, sivilleri hedef alarak barışı reddetti; biz de ekonomik baskıyı artıracağız,” dedi.

Zelenskiy: “Rusya enerji altyapımıza karşı terör yürütüyor”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa liderlerine teşekkür ederek ülkesine verilen desteğin 2026 yılı boyunca devam edeceğini açıkladı. Zelenskiy, Rusya’nın kış mevsimini Ukrayna halkını cezalandırmak için bir silah gibi kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Rusya, enerji sistemimiz aleyhinde bir terör seferberliği yürütüyor. Hedefleri değişmedi; direncimizi kırmak istiyorlar.”

Zelenskiy, Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımların “kritik önemde bir adım” olduğunu vurguladı ve ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Ukraynalı lider ayrıca, “Barış, saldırgana baskı uygulanmasıyla mümkündür. Bu nedenle adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz,” dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte: “Putin’in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının Putin üzerindeki müzakere baskısını artıracağını söyledi. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da kalıcı bir barış için kararlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Putin’in marjinal kazanımları, büyük bir bedele mal oluyor. Ukrayna cesurca direniyor. Putin’in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor.”

Rutte, Ukrayna’nın savunma kapasitesinin arttığını ve Batı’nın desteğinin “somut sonuçlar” verdiğini de vurguladı.

Frederiksen: “Putin öldürmeye son vermek istemiyor”

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Putin’in barış istediğine dair hiçbir işaret bulunmadığını söyleyerek Rusya’ya yönelik baskının artırılmasında mutabık kaldıklarını açıkladı. Frederiksen, “Putin, öldürmeye son vermek istemiyor,” dedi. Ayrıca, AB ve ABD’nin yeni yaptırım paketleriyle önemli adımlar attığını belirten Frederiksen, “Ukrayna’ya verdiğimiz söz net; uzun vadeli finansman ve savunma desteğini sürdüreceğiz,” ifadelerini kullandı.

Hollanda Başbakanı Schoof: “Ukrayna’yı savaşabilir durumda tutmalıyız”

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Ukrayna’ya desteğin en üst seviyede devam edeceğini belirterek Rusya’ya ekonomik baskının artırılmasının tek çözüm olduğunu söyledi. Schoof, “Putin’i müzakere masasına zorlamanın tek yolu ekonomik baskıdır. Hollanda olarak bu kış Ukrayna’ya enerji desteğini artıracağız,” dedi.

“Dondurulmuş Rus varlıklarıyla ilgili karar Noel’de açıklanacak”

Danimarka Başbakanı Frederiksen, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna’ya tazminat kredisi olarak aktarılması konusundaki teknik sürecin devam ettiğini belirtti., Kararın 24 Aralık Noel arifesinde açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

“Tomahawk füzesi kararı ABD’ye ait”

Ukrayna’nın ABD’den Tomahawk seyir füzesi talebine ilişkin bir soruya yanıt veren NATO Genel Sekreteri Rutte, “Hangi silahların tedarik edileceğine her müttefik ülke kendisi karar verir,” dedi. ABD’nin Ukrayna’ya “geniş bir yelpazede silah sistemi” tedarik ettiğini belirten Rutte, “Temmuz ayında yavaşlama riski vardı ama Trump bu süreci hızlandırdı,” diye konuştu.

“AB, Rus petrolüne karşı adım atmakta gecikti”

AB’nin yaptırımlarda geç kaldığı yönündeki bir soruya yanıt veren Danimarka Başbakanı Frederiksen, “Evet, AB bu konuda çok geç kaldı. Ancak bu, hiçbir şey yapılmadığı anlamına gelmez. Savaş boyunca adım adım ilerledik” dedi.