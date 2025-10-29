ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Kore’nin Gyeongju kentinde Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve Kore Yarımadası’nda barış süreci konularını ele aldı.

Gyeongju’da resmi törenle karşılandı

Trump, Güney Kore’ye varışının ardından Gyeongju Ulusal Müzesi önünde düzenlenen resmi törenle Devlet Başkanı Lee Jae-myung tarafından karşılandı. Törende iki ülkenin milli marşları çalındı, liderler askeri tören birliğini selamladı.

Karşılama sonrasında liderler, müze binasında özel görüşme gerçekleştirdi.

Barış çabalarına en yüksek nişan: Mugunghwa Büyük Nişanı

Görüşme sırasında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Trump’a ülkenin en yüksek devlet nişanı olan Mugunghwa Büyük Nişanını takdim etti.

Lee, ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“Kore Yarımadası’nda barışı tesis etme yönündeki çabalarınız, bölgede istikrarın korunmasına büyük katkı sağladı. Bu nedenle Güney Kore halkı adına size teşekkür ediyoruz.”

Mugunghwa Büyük Nişanı, genellikle devlet başkanlarına ve ülkenin dış ilişkilerine katkı sağlayan liderlere veriliyor.