oprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. Türkiye'nin milli motosikletçisi olan Razgatlıoğlu, Superbike Dünya Şampiyonası'nda BMW Motorrad takımı için yarışıyor. Kariyerinde önemli başarılara imza atarak, 2021 ve 2024 yıllarında Superbike Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluklarını kazandırdı. Babası Arif Razgatlıoğlu, motosiklet dünyasında "Tek Teker Arif" olarak tanınan ünlü bir motosiklet akrobatıydı. Toprak, küçük yaşlarda babasının yönlendirmesiyle motosiklet kullanmaya başladı ve 16 yaşında Türkiye Pist Şampiyonu olarak pist rekoru kırdı.

Toprak Razgatlıoğlu kimdir?

Toprak Razgatlıoğlu'nun yarış kariyeri, 2014 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda başladı ve 2015'te bu şampiyonayı kazanarak dikkat çekti. Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha takımıyla yarışırken 2021 sezonunda altı yıl üst üste şampiyon olan Jonathan Rea'nın dominasyonunu sona erdirerek ilk Türk Dünya Şampiyonu oldu. 2024 yılında ise BMW takımıyla ikinci kez dünya şampiyonu olarak markaya tarihindeki ilk şampiyonluğu getirdi.

Son yarış performansları bakımından Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike şampiyonasının son ayağında önemli sonuçlar elde etti ve sezon boyunca etkili sürüşleriyle dikkat çekti. Agresif yarış stili ve üst düzey fren teknikleriyle, uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. 28 yaşında olan milli motosikletçi, 2026 sezonunda MotoGP'de Türkiye'den ilk sürücü olarak yer alacak.

Özetle, Toprak Razgatlıoğlu Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapında bir motosiklet sporcusu olup, çeşitli başarılarıyla adından söz ettiriyor ve kariyerinde önemli ilerlemeler kaydediyor.

Razgatlıoğlu'nun büyük başarıları

Toprak Razgatlıoğlu'nun başarıları şunlardır:

2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanarak bu şampiyonada şampiyon olan ilk Türk sporcu oldu ve 2015-2020 yılları arasında 6 kez üst üste şampiyon olan Jonathan Rea'nın serisini sonlandırdı.

2024 yılında BMW takımıyla ikinci kez Dünya Superbike Şampiyonu olarak markaya tarihindeki ilk Superbike şampiyonluğunu getirdi.

2014 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda ilk birinciliğini kazandı.

2015 yılında Avrupa Superstock 600 Şampiyonası şampiyonu oldu.

2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'na katıldı ve iki kez podyuma çıkarak "yılın çaylağı" ödülünü aldı.

2019 yılında Fransa Magny-Cours'ta iki galibiyet alarak en iyi bağımsız pilot unvanını kazandı.

Dünya Superbike Şampiyonası kariyerinde toplam 120 yarışta 18 galibiyet, 16 ikincilik ve 19 üçüncülük elde ederek 53 kez podyuma çıktı.

2020 sezonunda PATA Yamaha WorldSBK takımıyla Phillip Island'daki ilk yarışını kazanıp 9 kez podyuma çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet sporlarında Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı sporcularından biri olarak kabul ediliyor. aynı zamanda 2026 sezonunda MotoGP'de yarışacak ilk Türk pilot olmayı istiyor.